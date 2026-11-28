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LIBERTADORES Montevidéu monta forte esquema de segurança para final entre Palmeiras e Estudiantes Quase dois mil policiais são mobilizados e pontos de concentração estão separados por uma distância de 20 km

O governo do Uruguai e a prefeitura de Montevidéu montaram um forte esquema de segurança para evitar conflitos entre as torcidas do Palmeiras e do Estudiantes, com bloqueios de revista, circulação de carros e pessoas e um efetivo de cerca de 1930 policiais.



As equipes se enfrentam na final da Libertadores a partir das 17h (horário de Brasília).

O ponto de concentração entre as duas organizadas é separado por uma distância de quase 20 quilômetros.



Os "pinchas" estão no Parque Rodó — o mesmo lugar onde os palmeirenses ficaram na final de 2021 contra o Flamengo. E a Mancha Verde foi colocada no parque Roosevelt.



Desses dois locais, partem os ônibus escoltados pela polícia uruguaia às 13h em direção ao Estádio Centenário.

Mobilização uruguaia

A final da Libertadores em Montevidéu mobilizou os barras bravas dos dois principais clubes da capital uruguaia — o Peñarol e o Nacional.



As organizadas do primeiro têm uma aliança com o Estudiantes, e o segundo com o Palmeiras.

Em 1968, quando o time brasileiro enfrentou o argentino, o cenário era o oposto. O Palmeiras chegou a treinar no CT do Peñarol e parte da torcida deles apoiava os brasileiros.



A inimizade entre as duas torcidas atingiu o ápice depois de um jogo da primeira Copa Libertadores de 2017, em que o Palmeiras ganhou de virada do Peñarol em Montevidéu.

No fim daquele jogo, houve confusão quando Felipe Melo foi perseguido em campo e acertou um soco em Matias Mier.



A briga em campo escalou para as arquibancadas, quando uma parte dos barras uruguaios invadiu o setor dos palmeirenses com pedras e pedaços de pau.



Desde então, permanece o clima de inimizade entre as duas torcidas. Como maior rival do Peñarol, a organizada do Nacional acabou se aproximando da Mancha depois do episódio.

A mobilização das duas barras bravas levou o governo uruguaio a proibir que elas disponibilizassem suas sedes para os argentinos e brasileiros.

Três semanas após o Papa

Neste sábado, os principais jornais do Uruguai destacaram nas manchetes deste sábado a invasão de torcedores brasileiros e argentinos a Montevidéu, e o status de "templo do futebol" do Estádio Centenário, que recebeu a primeira final de Copa do Mundo da história, em 1930.

O El País relembrou a vinda do Papa Leão XIV ao estádio três semanas antes da Final da Libertadores e ressaltou a presença de 50 mil estrangeiros que se dirigiram ao Uruguai para apoiar os seus respectivos times.



Em 7 de novembro, o papa coordenou uma vigília de oração no Estádio, que agora sedia o confronto entre Palmeiras e Estudiantes.

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