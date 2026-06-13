A- A+

INTERNACIONAL Montgomery, 484ª do mundo, disputará título do WTA de 's-Hertogenbosch contra Krejcikova A americana enfrentará a tcheca Barbora Krejcikova (45ª) na primeira final de sua carreira no circuito principal

Vinda das eliminatórias, a americana Robin Montgomery, 484ª do ranking mundial, surpreendeu neste sábado (13) nas semifinais do torneio WTA 250 de 's-Hertogenbosch, ao derrotar a australiana Ajla Tomljanovic (109ª) em dois sets, por 6-4 e 6-2.

A americana enfrentará a tcheca Barbora Krejcikova (45ª) na primeira final de sua carreira no circuito principal.

Aos 21 anos, Montgomery havia entrado no Top 100 na temporada passada, chegando às semifinais em Auckland, mas uma lesão a afastou das quadras, fazendo com que caísse novamente para as últimas posições do ranking mundial.

Também neste sábado, Barbora Krejcikova garantiu vaga na final ao eliminar a polonesa Magda Linette (60ª) em dois sets, 6-3, 7-6 (7/4).

Campeã de Roland Garros em 2021 e de Wimbledon em 2024, a jogadora de 30 anos tentará conquistar no domingo (14) o seu primeiro título da temporada.

Veja também