Montgomery, 484ª do mundo, disputará título do WTA de 's-Hertogenbosch contra Krejcikova
A americana enfrentará a tcheca Barbora Krejcikova (45ª) na primeira final de sua carreira no circuito principal
Vinda das eliminatórias, a americana Robin Montgomery, 484ª do ranking mundial, surpreendeu neste sábado (13) nas semifinais do torneio WTA 250 de 's-Hertogenbosch, ao derrotar a australiana Ajla Tomljanovic (109ª) em dois sets, por 6-4 e 6-2.
A americana enfrentará a tcheca Barbora Krejcikova (45ª) na primeira final de sua carreira no circuito principal.
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Aos 21 anos, Montgomery havia entrado no Top 100 na temporada passada, chegando às semifinais em Auckland, mas uma lesão a afastou das quadras, fazendo com que caísse novamente para as últimas posições do ranking mundial.
Também neste sábado, Barbora Krejcikova garantiu vaga na final ao eliminar a polonesa Magda Linette (60ª) em dois sets, 6-3, 7-6 (7/4).
Campeã de Roland Garros em 2021 e de Wimbledon em 2024, a jogadora de 30 anos tentará conquistar no domingo (14) o seu primeiro título da temporada.