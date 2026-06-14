Montgomery vence primeiro WTA após desistência de Krejcikova
Com este título, Montgomery, de 21 anos, subirá 244 posições no ranking
A americana Robin Montgomery, número 484 do mundo, venceu neste domingo (14) o primeiro título de sua carreira no circuito feminino, o WTA 250 de 's-Hertogenbosch (Países Baixos), após a desistência de sua adversária, a tcheca Barbora Krejcikova, devido a um problema de saúde.
Com este título, Montgomery, de 21 anos, subirá 244 posições no ranking e passará a ocupar a 240ª posição na próxima classificação, que será publicada na segunda-feira.
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Em junho de 2025, ela estava em 95º no ranking, sua melhor colocação.
Krejcikova, n.45 do mundo e campeã de Roland Garros em 2021 e de Wimbledon em 2024, era a favorita ao título, mas não conseguiu entrar em quadra para tentar triunfar na grama holandesa neste domingo.