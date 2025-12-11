Qui, 11 de Dezembro

FUTEBOL

Montoro lidera ranking do CIES como jogador que mais deve valorizar no futebol brasileiro

Meia do Botafogo deve mais que triplicar valor de mercado em menos de um ano

Álvaro Montoro, argentino meio-campista do BotafogoÁlvaro Montoro, argentino meio-campista do Botafogo - Foto: Vítor Silva / Botafogo

O meia Montoro, do Botafogo, é o jogador com maior valorização projetada no futebol brasileiro, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

Contratado por cerca de US$ 9 milhões, aproximadamente R$ 49 milhões, o jogador encerrou 2025 avaliado em 26,4 milhões de euros, R$ 169 milhões na cotação atual, e deve atingir 32,8 milhões de euros, equivalente a R$ 210 milhões, em junho de 2026.

A projeção coloca Montoro no topo entre os atletas que atuam no país, reforçando o impacto imediato do jogador de 22 anos desde sua chegada ao Botafogo.

O levantamento do CIES analisa 169 nomes de 23 ligas e estima o valor de mercado de cada atleta ao fim da temporada 2025/26, de acordo com o calendário europeu.

No cenário internacional, o maior salto previsto é o de Yan Diomandé, também do RB Leipzig, que deve subir de 45,7 milhões de euros, R$ 288,8 milhões, para 85,8 milhões de euros, R$ 542,3 milhões.

O clube alemão domina o topo do estudo: o brasileiro mais valorizado da Europa também veste a camisa do Leipzig. Rômulo, que chegou ao time nesta temporada, sairia de 28,7 milhões de euros, R$ 181,4 milhões, para 50,4 milhões de euros, R$ 318,5 milhões.

Além da dupla do futebol europeu, outros 13 brasileiros aparecem no relatório, incluindo cinco atletas que atuam no país: Montoro (Botafogo), Vitor Roque (Palmeiras), Alysson (Grêmio), Flaco López (Palmeiras) e Allan (Palmeiras).

A presença significativa de jovens do mercado nacional reforça a tendência de valorização contínua de ativos formados ou repatriados por clubes brasileiros.

