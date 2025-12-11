A- A+

FUTEBOL Montoro lidera ranking do CIES como jogador que mais deve valorizar no futebol brasileiro Meia do Botafogo deve mais que triplicar valor de mercado em menos de um ano

O meia Montoro, do Botafogo, é o jogador com maior valorização projetada no futebol brasileiro, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

Contratado por cerca de US$ 9 milhões, aproximadamente R$ 49 milhões, o jogador encerrou 2025 avaliado em 26,4 milhões de euros, R$ 169 milhões na cotação atual, e deve atingir 32,8 milhões de euros, equivalente a R$ 210 milhões, em junho de 2026.

A projeção coloca Montoro no topo entre os atletas que atuam no país, reforçando o impacto imediato do jogador de 22 anos desde sua chegada ao Botafogo.

O levantamento do CIES analisa 169 nomes de 23 ligas e estima o valor de mercado de cada atleta ao fim da temporada 2025/26, de acordo com o calendário europeu.

No cenário internacional, o maior salto previsto é o de Yan Diomandé, também do RB Leipzig, que deve subir de 45,7 milhões de euros, R$ 288,8 milhões, para 85,8 milhões de euros, R$ 542,3 milhões.

O clube alemão domina o topo do estudo: o brasileiro mais valorizado da Europa também veste a camisa do Leipzig. Rômulo, que chegou ao time nesta temporada, sairia de 28,7 milhões de euros, R$ 181,4 milhões, para 50,4 milhões de euros, R$ 318,5 milhões.

Além da dupla do futebol europeu, outros 13 brasileiros aparecem no relatório, incluindo cinco atletas que atuam no país: Montoro (Botafogo), Vitor Roque (Palmeiras), Alysson (Grêmio), Flaco López (Palmeiras) e Allan (Palmeiras).

A presença significativa de jovens do mercado nacional reforça a tendência de valorização contínua de ativos formados ou repatriados por clubes brasileiros.

Veja também