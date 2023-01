A- A+

Segurança Moradores dos Aflitos vivem rotina de medo por conta de brigas de torcidas uniformizadas No último sábado (22), organizadas de Sport e ABC protagonizaram cenas de violência no bairro da Zona Norte do Recife

Viver em áreas próximas a estádios de futebol pode se tornar uma experiência perigosa. Principalmente em dias de jogos. Os moradores dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, sofreram com isso no último sábado (21). E olha que não foi por conta de uma partida do Náutico, que tem estádio no bairro, mas sim devido uma briga de uniformizadas de Sport e ABC, que jogaram na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Mais um dia de tensão, revolta e prejuízo.

Por medo, os moradores da região que conversaram com a Folha de Pernambuco optaram por não terem os nomes divulgados. “Moro aqui na Avenida Rosa e Silva, de frente ao clube, e sabemos que essa realidade (de violência é antiga). Se você passa aqui com a camisa de um clube rival a da torcida que está próxima, vai apanhar. Quem mora nesses arredores sofre muito em dia de jogo. Você vê bandidos com armas, barras de ferro e outros objetos andando livremente", afirmou.

Segundo outro morador dos Aflitos, é comum ver carros com vidros quebrados e até marca de balas em lojas e moradias. "A polícia fica impotente. Dia de jogo você evita sair. É um pânico. Já vi gente desmaiando, outros passando mal em casa só de escutar o barulho das bombas e tiros. Não existe isso de ter um clima de guerra em um dia de futebol. Não é só em clássico, é praticamente em todo jogo", desabafou.

A reportagem procurou a Polícia Militar de Pernambuco para saber se a região ganhará reforço no efetivo de segurança nos próximos jogos, mas não obteve retorno. Já a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) afirmou em nota que instaurou inquérito e que trabalha para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na confusão do último sábado.

