Futebol Morata sofre pancada na cabeça em treino do Milan e é hospitalizado Atacante espanhol sofreu a pancada ao se chocar com o zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic, durante treinamento

O atacante espanhol Álvaro Morata, do Milan, sofreu uma forte pancada na cabeça durante um treinamento e foi hospitalizado, anunciou o clube italiano nesta quinta-feira (7).

Morata "foi levado rapidamente ao hospital, onde a ressonância magnética mostrou resultado negativo" para um possível traumatismo craniano, informou o Milan em comunicado.

"Álvaro está melhor, mas permanecerá em observação no hospital, conforme o protocolo exige em casos similares", acrescenta a nota.

Segundo a imprensa italiana, Morata sofreu a pancada ao se chocar com o zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic, e agora é dúvida para o jogo contra o Cagliari, no próximo sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano.

Desde que chegou ao Milan, em julho deste ano, Morata marcou três gols em 12 jogos entre todas as competições, incluindo um na vitória do 'rossonero' sobre o Real Madrid na última terça-feira (3 a 1), pela Liga dos Campeões.

O Milan, que tem um jogo a menos, é o sétimo colocado na Serie A, a oito pontos do líder Napoli.

