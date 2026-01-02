Sex, 02 de Janeiro

FUTEBOL

Morelos notifica o Santos, não se reapresenta e cria impasse para venda ao Atlético Nacional

O atacante colombiano se considera livre para negociar com outros clubes

Alfredo Morales, ex-centroavante do Atlético NacionalAlfredo Morales, ex-centroavante do Atlético Nacional - Foto: Reprodução / X

O atacante Alfredo Morelos notificou o Santos nesta sexta-feira (2) e formalizou um pedido de rescisão contratual alegando pendências financeiras.

O colombiano não se reapresentou com o restante do elenco no CT Rei Pelé, movimento que já era esperado internamente e que abriu um novo capítulo no impasse entre clube e jogador.

A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão, que apurou que o Santos reconhece a existência de valores em aberto com o atleta, embora haja divergência sobre o montante total.

A discordância dificulta um acordo imediato e aumenta a possibilidade de judicialização do caso.

O entendimento do estafe de Morelos é de que a inadimplência caracteriza quebra contratual, o que permitiria a rescisão unilateral.

Diante disso, o atacante se considera livre para negociar com outros clubes, enquanto o Santos sustenta que buscou diálogo ao longo da última temporada sem obter retorno do jogador.

Paralelamente ao impasse, o Atlético Nacional alinhou com o Santos a compra definitiva do centroavante, por valores próximos a 2,3 milhões de dólares.

O acordo esportivo, no entanto, ficou condicionado à resolução da situação contratual, já que o pedido de rescisão pode alterar os termos da negociação.

Contratado pelo Santos em setembro de 2023, Morelos não conseguiu se firmar e foi emprestado ao clube colombiano em julho de 2024. No retorno ao Atlético Nacional, recuperou protagonismo, teve participação decisiva em gols e voltou a ser valorizado no mercado.

Internamente, a possível saída do atacante é vista como um alívio financeiro, considerando o salário elevado e o desgaste da relação. Em cenário oposto, o meia Miguelito retorna de empréstimo e será observado pela comissão técnica de Vojvoda, com a diretoria descartando, neste momento, uma nova cessão do jogador.

