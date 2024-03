Morre a nadadora Joana Neves, dona de cinco medalhas paralímpicas, aos 37 anos

A- A+

O esporte paralímpico brasileiro perdeu, na madrugada desta segunda-feira, um de seus grandes nomes. A nadadora Joana Neves, a Peixinha, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 37 anos.

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, a nadadora disputou seis mundiais da modalidade, nos quais conquistou 15 medalhas. As últimas delas foram ouro no revezamento 4x50m livre misto, prata nos 50m livre (classe S5) e dois bronzes, nos 50m borboleta e nos 100m livre, na Ilha da Madeira, em Portugal, em 2022.

Em Paralimpíadas, foram três participações: Londres -2012, Rio-2016 e Tóquio-2020, com cinco medalhas conquistadas, três bronzes e duas pratas.

Joana nasceu com acondroplasia, condição que afeta o crescimento dos ossos. Começou nas piscinas por recomendação médica e acabou se tornando atleta. Em 2020, foi eleita a melhor nadadora paralímpica do Brasil no troféu Best Swimming.

A Peixinha competia, atualmente, pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef). A instituição divulgou nota de pesar.

Veja também

Futebol Recife Vôlei faz promoção no preço do ingresso para lotar o Geraldão diante do Abel/Brusque