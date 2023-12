Morre Alfredo Santos, ídolo do Santa Cruz

A- A+

Leia também

• Novo atacante na Ilha do Retiro: Sport acerta contratação de Arthur Caíke, ex-Santa Cruz

• Confira onde assistir aos jogos de Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport na Copinha

Faleceu nesta terça (19), vítima de complicações de um acidente vascular cerebral, o ex-jogador Alfredo Santos, de 68 anos. Ídolo do Santa Cruz, o profissional também atuava como preparador físico do clube. O enterro será na Barreiros, no interior de Pernambuco.



Pelo Santa Cruz, Alfredo fez parte das campanhas dos títulos do Campeonato Pernambucano dos anos de 1973, 19676, 1978 e 1979. Pelo Náutico, o ex-jogador também teve passagem vitoriosa, sendo bicampeão estadual nos anos de 1984 e 1985. Além do Tricolor e do Timbu, ele vestiu as camisas de América-PE, Campinense, Central, Rio Branco-ES e São Domingos-AL.



“Zagueiro brilhante, conquistou a Fita Azul e foi peça fundamental na década de 70. A sirene do Arruda tocará em sua homenagem. Nossos sentimentos à família. Descanse em paz, Alfredo”, postou o Santa Cruz nas redes sociais. O Náutico também fez uma publicação em respeito ao ex-jogador.



“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Alfredo Santos, zagueiro bicampeão pernambucano pelo Náutico nos anos de 1984 e 1985. Nossos sentimentos estão com seus familiares e amigos neste momento difícil”, publicou.

Com pesar, comunicamos o falecimento de Alfredo Santos, eterno ídolo coral, aos 68 anos. Zagueiro brilhante, conquistou a Fita Azul e foi peça fundamental na década de 70. A sirene do Arruda tocará em sua homenagem. Nossos sentimentos à família. Descanse em paz, Alfredo. pic.twitter.com/7I2u227iRq — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 20, 2023

Veja também

Multiuso Gestão da Arena de Pernambuco faz balanço e destaca realização de eventos institucionais e privados