A- A+

Luto Morre Allan Cole, ex-jogador do Náutico e amigo de Bob Marley Empresário e produtor do maior artista da Jamaica, "Skill" passou pelo futebol pernambucano na década de 1970

Ex-jogador do Náutico e amigo de Bob Marley, Allan Cole morreu nessa terça-feira (9), aos 74 anos. A lenda do futebol jamaicano estava em Kingston, capital do país.

O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Allan Aloysius Cole Junior, conhecido como Allan Cole ou “Skill”.



Natural da Jamaica, Cole defendeu o Náutico entre 1971 e 1972, após se destacar em uma excursão alvirrubra pela América Central.… pic.twitter.com/lj1ELJIKoF — Náutico (@nauticope) September 10, 2025

A passagem de Allan Cole, também conhecido como Skill, pelo futebol pernambucano aconteceu na década de 1970. O jamaicano defendeu as cores alvirrubras entre os anos de 1971 e 1972.

A relação com Bob Marley foi parte importante da trajetória de Allan Cole. Ele foi produtor e empresário do maior artista de todos os tempos da Jamaica e sua banda, "The Wailers".

Além disso, também teve participação em algumas composições famosas, como "War".

A colaboração de Allan Cole no futebol e na música foi destacada pelo primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, no X.

"O brilhantismo de Skill no futebol fez dele um dos maiores de sua geração, um jogador que carregava o orgulho e a paixão pela Jamaica a cada vez que pisava em campo. Sua influência, no entanto, se estendeu muito além do esporte. Como empresário de turnê de Bob Marley & the Wailers e coautor do hino atemporal "War", ele se tornou parte de um movimento cultural que marcou uma era e levou a voz da Jamaica ao mundo", ressaltou Andrew Holness.

Estadia em Pernambuco

Ao contrário do cenário atual, as equipes brasileiras costumavam fazer excursões por diferentes continentes. Em 1971, o Náutico partiu rumo à América Central, mais especificamente em três países: Trinidad e Tobago, Haiti e Jamaica.

Durante a excursão, Allan Cole, que à época tinha 21 anos, chamou atenção dos representantes do Náutico. Sua estreia pelo Timbu aconteceu num amistoso contra o rival Sport. Ele foi o autor do gol no empate em 1 a 1.

Skill chegou a retornar à Jamaica, mas voltou alguns meses depois. No total, a passagem pelo Náutico teve 20 partidas, com três gols marcados.

Apesar da passagem curta, Allan Cole tem uma representação importante na história do Náutico. Por meio das redes sociais, o clube lamentou a morte do ex-jogador.

"O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Allan Aloysius Cole Junior, conhecido como Allan Cole ou “Skill”. Natural da Jamaica, Cole defendeu o Náutico entre 1971 e 1972, após se destacar em uma excursão alvirrubra pela América Central. Desejamos força e conforto a todos os familiares, amigos e admiradores neste momento de dor".



Veja também