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Morre Allan Nascimento, lutador brasileiro do UFC, aos 34 anos
De acordo com as primeiras informações, atleta, conhecido como 'Puro Osso', sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia
Allan "Puro Osso" Nascimento, lutador brasileiro do UFC - Foto: Instagram/@ allanpuroosso/Reprodução
Morreu nesta segunda-feira (3), o lutador brasileiro do UFC Allan "Puro Osso" Nascimento, aos 34 anos. De acordo com as primeiras informações, atleta sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia.
Uma equipe médica foi chamada, mas não conseguiu salvar o atleta, informa a nota de pesar compartilhada nas redes sociais do UFC Brasil nesta noite.
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O óbito do atleta foi declarado ainda no local. Ele competia no peso-mosca.
"Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos, companheiros de equipe e entes queridos de Allan neste momento incrivelmente difícil", diz a nota do UFC Brasil.