A- A+

HOMENAGEM Morre Antero Greco: canal ESPN homenageia o jornalista, comentarista da emissora por 30 anos Ícone do jornalismo esportivo, Greco faleceu nesta quinta-feira (16), devido a um tumor cerebral

Faleceu, nesta quinta-feira, o jornalista e apresentador Antero Greco, aos 69 anos, em São Paulo. O jornalista, que fez parte da equipe de comentaristas da ESPN durante 30 anos, foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então fazia tratamento para a doença. Nas redes sociais, ele foi homenageado pela emissora e colegas de trabalho.

"O Jornalismo, assim mesmo, com J maiúsculo, está de luto. Morreu nesta madrugada Antero Greco, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil", disse o perfil do canal esportivo.

O Jornalismo, assim mesmo, com J maiúsculo, está de luto. Morreu nesta madrugada Antero Greco, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil.

Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à… pic.twitter.com/8YfNbWiPnN — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 16, 2024

"Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à extraordinária dupla com Amigão durante tantas e tantas noites de SportsCenter. A TV brasileira perde um dos maiores. E a nós, da família ESPN, ficará a saudade e as grandes memórias proporcionadas por Antero. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz", finalizou a publicação.

Nos últimos dias, ele permaneceu internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, na capital paulista.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Justiça apreende ações da 777 no Standard Liège, diz TV