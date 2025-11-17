Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LUTO NO ESPORTE

Morre aos 28 anos a ciclista paralímpica australiana Paige Greco, campeã em Tóquio-2020

Atleta sofreu um problema de saúde súbito em casa

Reportar Erro
Medalhista de ouro paralímpica Paige Greco, uma das maiores referências do paraciclismo australianoMedalhista de ouro paralímpica Paige Greco, uma das maiores referências do paraciclismo australiano - Foto: X/Reprodução

A medalhista de ouro paralímpica Paige Greco, uma das maiores referências do paraciclismo australiano, morreu aos 28 anos após um problema de saúde súbito em sua casa, em Adelaide, informou a AusCycling, entidade que rege o esporte no país.

Paige entrou para a história ao conquistar a primeira medalha de ouro da Austrália nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, quebrando o recorde mundial da perseguição individual de 3.000 metros na categoria C1-3. Ela também ganhou duas medalhas de bronze nas provas de ciclismo de estrada e contrarrelógio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por AusCycling (@auscyclingaus)

Nascida com paralisia cerebral, Paige começou sua trajetória esportiva no atletismo antes de migrar para o ciclismo em 2018, alcançando rapidamente o topo do paradesporto mundial. Ao longo da carreira, somou diversos títulos em Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo.

Leia também

• Morre o médico Celso de Barros, que estava na pré-candidatura à presidência do Fluminense

• Morre Milton Bivar, ex-presidente do Sport na campanha do título da Copa do Brasil de 2008

• Bombeiro tem mal súbito e morre durante curso de mergulho no Recife

Sua mãe, Natalie Greco, disse em comunicado que a família está “devastada com a perda, mas incrivelmente orgulhosa da pessoa que ela era e da maneira como representou a Austrália”. — Paige significava tudo para nós. Sua bondade, determinação e carinho tocavam nossa família todos os dias, afirmou.

Mesmo após ficar fora das seletivas para os Jogos de Paris por problemas de saúde, Greco retornou às competições este ano e conquistou bronze no Mundial de Paraciclismo, na Bélgica, em agosto.

A diretora-executiva da AusCycling, Marne Fechner, descreveu a atleta como “extraordinária e inspiradora”.

"Muito além de seus feitos esportivos, Paige impactou todos ao seu redor com seu espírito positivo e visão corajosa da vida", disse.

O diretor-executivo do Comitê Paralímpico Australiano, Cameron Murray, também prestou homenagem. — Suas conquistas foram notáveis, mas sua bondade e determinação silenciosa é o que permanecerá em nossa memória. Ela tinha uma rara capacidade de fazer todos se sentirem incluídos e apoiados, afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter