LUTO NO ESPORTE Morre aos 28 anos a ciclista paralímpica australiana Paige Greco, campeã em Tóquio-2020 Atleta sofreu um problema de saúde súbito em casa

A medalhista de ouro paralímpica Paige Greco, uma das maiores referências do paraciclismo australiano, morreu aos 28 anos após um problema de saúde súbito em sua casa, em Adelaide, informou a AusCycling, entidade que rege o esporte no país.

Paige entrou para a história ao conquistar a primeira medalha de ouro da Austrália nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, quebrando o recorde mundial da perseguição individual de 3.000 metros na categoria C1-3. Ela também ganhou duas medalhas de bronze nas provas de ciclismo de estrada e contrarrelógio.

Nascida com paralisia cerebral, Paige começou sua trajetória esportiva no atletismo antes de migrar para o ciclismo em 2018, alcançando rapidamente o topo do paradesporto mundial. Ao longo da carreira, somou diversos títulos em Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo.

Sua mãe, Natalie Greco, disse em comunicado que a família está “devastada com a perda, mas incrivelmente orgulhosa da pessoa que ela era e da maneira como representou a Austrália”. — Paige significava tudo para nós. Sua bondade, determinação e carinho tocavam nossa família todos os dias, afirmou.

Mesmo após ficar fora das seletivas para os Jogos de Paris por problemas de saúde, Greco retornou às competições este ano e conquistou bronze no Mundial de Paraciclismo, na Bélgica, em agosto.

A diretora-executiva da AusCycling, Marne Fechner, descreveu a atleta como “extraordinária e inspiradora”.

"Muito além de seus feitos esportivos, Paige impactou todos ao seu redor com seu espírito positivo e visão corajosa da vida", disse.

O diretor-executivo do Comitê Paralímpico Australiano, Cameron Murray, também prestou homenagem. — Suas conquistas foram notáveis, mas sua bondade e determinação silenciosa é o que permanecerá em nossa memória. Ela tinha uma rara capacidade de fazer todos se sentirem incluídos e apoiados, afirmou.

