Morre aos 70 anos Jimmy Batten, ex-campeão britânico de boxe que enfrentou Roberto Durán
Londrino lutava havia anos contra o Parkinson e sequelas de danos cerebrais associados à carreira nos ringues; após se aposentar, também trabalhou como ator e treinador
O ex-boxeador britânico Jimmy Batten morreu aos 70 anos, nesta quarta-feira (2), após anos enfrentando a doença de Parkinson e os efeitos de danos cerebrais associados à longa carreira no boxe. Figura marcante do esporte britânico nas décadas de 1970 e 1980, ele ficou conhecido pela resistência nos ringues e por ter enfrentado o lendário panamenho Roberto Durán.
A morte foi lamentada por antigos companheiros de academia. John H. Stracey, ex-campeão mundial e parceiro de treino de Batten na tradicional academia de Terry Lawless, em Londres, prestou homenagem ao amigo nas redes sociais.
"Muito triste ao saber do falecimento do meu querido amigo Jimmy Batten. Meu grande companheiro de estábulo e parceiro de treino de muitos, muitos anos. Que Deus te abençoe, meu amigo", escreveu.
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Carreira e aposentadoria
Batten começou a praticar boxe aos seis anos e se tornou campeão britânico dos meio-médios, título que manteve por quase três anos no fim da década de 1970. Embora nunca tenha conquistado um cinturão mundial, protagonizou em 1982 um dos momentos mais lembrados de sua trajetória ao resistir aos dez rounds contra Durán, mesmo sofrendo três costelas quebradas, antes de perder por decisão unânime.
Sua última luta ocorreu no ano seguinte. Nocauteado por Prince Rodney no sexto round, encerrou a carreira com 40 vitórias e nove derrotas, sendo 20 triunfos por nocaute.
Após deixar os ringues, Batten teve pequenos papéis como ator, incluindo aparições em Os Krays e na série The Bill, mas precisou recorrer à terapia da fala devido às sequelas neurológicas. Mais tarde, trabalhou como comediante de stand-up e porteiro, antes de retornar ao esporte que marcou sua vida, desta vez como treinador de boxe.