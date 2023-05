A- A+

NÁUTICO Morre Salomão, ex-volante e ídolo do Náutico, aos 81 anos O ex-jogador teve passagem no elenco hexacampeão do timbu nos anos 60, e atuou em times históricos como o Santos de Pelé, e o Vasco de Brito

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (4), aos 81 anos, Salomão, um dos grandes ídolos do time do Náutico na década de 1960. Salomão fez parte do elenco que conquistou o hexacampeonato entre os anos de 1963 a 1968, feito nunca alcançado por seus rivais.

A carreira de Salomão no futebol foi marcante. Além de atuar no Timbu, ele teve a honra de jogar no Santos de Pelé, Carlos Alberto Torres, Orlando, Mauro, Mengálvio, Toninho, Pepe, Zito, Dorval e Gilmar.



Dois anos passados no clube da baixada santista, se transferiu para o Vasco da Gama. No time carioca iria viver uma nova experiência em um outro grande centro, o Rio de Janeiro. Teria a oportunidade de jogar também ao lado de craques renomados, jogadores a nível de seleção, como o goleiro Valdir, Brito, Fontana, Oldair, o uruguaio Danilo Menezes e seu ex-companheiro Nado. No final dos anos 1960, Salomão preferiu voltar para o Recife, para a sua família e para o seu curso de medicina.

O Náutico publicou uma homenagem nas redes sociais ao ex-jogador alvirrubro.

Ídolo e multicampeão, o ex-jogador Salomão nos deixou nesta quinta-feira (4).



Salomão foi referência técnica na equipe que encantou Pernambuco e o Brasil na década de 1960, participando de partidas memoráveis e encantando torcedores. Ajudou na conquista do hexacampeonato,… pic.twitter.com/Z92yx8nXib — Náutico (@nauticope) May 4, 2023

Salomão Alves Couto, nascido no dia 3 de outubro de 1942 em Pocinho, pequena cidade do Cariri, morreu de causas naturais e o corpo será velado na tarde desta quinta-feira (4), a partir das 16h, no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Ele será cremado por volta das 20h.

Veja também

NÁUTICO Sensação do Náutico no ano, Kayon sofre ruptura ligamentar no joelho e está fora da temporada 2023