luto Morre aos 87 anos Washington Rodrigues, o Apolinho, radialista e ex-técnico do Flamengo Ele estava internado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer

Morreu na noite desta quarta-feira o jornalista Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, aos 87 anos de idade. Ele foi um dos maiores comunicadores da História da radiodifusão brasileira, com passagem pelas Rádios Globo e Nacional, tendo trabalhou por último como comentarista e apresentador na Super Rádio Tupi. Estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado.

Apolinho já se encontrava em estado muito grave. Apesar de estar lúcido nos últimos momentos de vida, seu tumor era agressivo. O tratamento de quimioterapia foi feito até onde foi possível, mas o estado era irreversível. Ele deixa três filhos e sete netos.

O apelido de Apolinho foi dado pelo locutor Celso Garcia, e se originou pelo fato de que ele utilizava um microfone sem fio, que muito lembrava os utilizado pelos astronautas da missão especial Apollo 11 (1969).

A marca de bordões e irreverência se imortalizou durante as décadas de carreira, na qual fez grandes amigos, como o narrador José Carlos Araújo, o Garotinho. Este foi seu principal em narrações de inúmeras partidas do futebol carioca e da seleção brasileira.

Dessa forma, se tornou um ícone muito popular no jornalismo esportivo, como um apaixonado por futebol desde sempre. O seu programa, o Show do Apolinho, havia acabado de completar 25 anos na Tupi.





Aventura no banco de reservas

Nascido no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 1º de setembro de 1936, faleceu durante a partida entre Flamengo e Bolívar, pela Libertadores. Seu time de coração era o rubro-negro, de quem foi treinador no ano de 1995, após receber convite do então presidente Kleber Leite, que ele tratou como uma "convocação".

À frente da equipe, teve 26 partidas, totalizando 11 vitórias, oito empates e sete derrotas. O resultado mais expressivo foi o vice-campeonato da Supercopa Libertadores daquele ano. Depois da aventura inusitada, voltou aos microfones do rádio. Na noite de hoje, o Flamengo prestou homenagem.

"Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis - é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do aviso que “acaba de chegar São Judas Tadeu” na voz de Apolinho", escreveu o clube por meio das redes sociais. "Muito obrigado por tanto, Apolinho! Descanse em paz!"

Mesmo apaixonado pelo rubro-negro, Apolinho se destacou pela imparcialidade e competência para cobrir todos os clubes do Rio de Janeiro. Não à toa, foi grande setorista do Vasco e contava com a simpatia de Eurico Miranda.

