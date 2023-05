Morre aos 93 anos o ex-goleiro mexicano Antonio Carbajal, primeiro jogador a disputar 5 Copas

A- A+

O lendário goleiro mexicano Antonio 'Tota' Carbajal, primeiro jogador a disputar cinco Copas do Mundo, morreu nesta terça-feira, aos 93 anos, na cidade de León.

"Na semana passada ele passou mal, fizeram um check-up, ele foi levado ao hospital e passou o fim de semana em casa. Infelizmente, na manhã desta terça-feira, o corpo dele não aguentou mais e foi assim que acabou a vida do 'Tota'", informou à AFP António Moreno, diretor do International Football Hall of Fame, que tem o apoio da Fifa.

"Antonio Carbajal é um ícone do futebol mexicano e mundial porque, de fato, foi o primeiro a jogar cinco Copas e em todas as cinco esteve em campo", acrescentou Moreno Zermeño, que manteve contato constante com o lendário jogador e sua família.

Antonio Carbajal disputou as Copas do Mundo no Brasil-1950, Suíça-1954, Suécia-1958, Chile-1962 e Inglaterra-1966.

Mais tarde, sua marca foi igualada pelo alemão Lothar Matthaus, o italiano Gianluigi Buffon, o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo e os mexicanos Rafael Márquez, Guillermo Ochoa e Andrés Guardado.

Uma vida no futebol

Nascido em 7 de junho de 1929 na Cidade do México, Antonio Carbajal jogou na primeira divisão do futebol de seu país entre 1948 e 1966 pelos times Real España e León.

Pela seleção mexicana disputou 47 partidas entre 1950 e 1966. Ele também participou das Olimpíadas de Londres em 1948, mas não jogou.

Após sua aposentadoria como jogador, foi técnico da primeira divisão do Unión de Curtidores, León e Morelia. Ele também foi comentarista de televisão em várias Copas do Mundo.

Já afastado do futebol profissional, na cidade de León, Guanajuato, realizou trabalho social com crianças em situação de vulnerabilidade em um centro de reabilitação chamado 'La Búsqueda'.

"Nos últimos anos de sua vida, já ultrapassando os 80 anos, se dedicou a ajudar e aconselhar crianças carentes, com problemas familiares e dependentes de drogas. Dava palestras, organizava jogos de futebol e isso ainda o mantinha emocionado em seus últimos anos", disse Antonio Moreno.

Antonio Carbajal foi introduzido no Hall da Fama do Futebol em 2011 como parte da primeira geração.

"Ele vai fazer muita falta, era um homem bom, com grande caráter e uma história", concluiu Antonio Moreno.

