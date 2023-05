Morre Arsenio Iglesias, ex-técnico de Real Madrid e Deportivo La Coruña, aos 92 anos

A- A+

Aos 92 anos, o ex-jogador e ex-treinador catalão Arsenio Iglesias, morreu na cidade de Corunha, no noroeste da Espanha. O "Bruxo de Arteixo" teve uma campanha de sucesso ao comandar o chamado SuperDépor, elenco de estrelas do Deportivo La Coruña nos anos 1990, quando levou o clube da segunda divisão ao vice-campeonato da La Liga e a conquista do título da Copa do Rei em 1995. Entre eles, estavam Bebeto e Mauro Silva, campeões do tetra em 1994.

Iglesias foi o treinador que mais esteve à frente do Deportivo La Coruña: foram 568 jogos, em duas passagens. A primeira, de 1970 a 1973, e a segunda, de 1982 a 1995, que o alçou ao status de ídolo do clube. A Copa do Rei, conquistada em 1995, foi o primeiro título da história do clube, e a campanha, que terminou com o segundo lugar na La Liga na temporada 1994-95 são lembradas por fazerem frente à hegemonia do Real Madrid e do Barcelona na Espanha. As credenciais foram suficientes para ser convidado para dirigir os mengues no ano seguinte, o último em que atuou como treinador.

Como jogador, o catalão cresceu na base do clube, integrando as equipes do Fabril e do CD Juvenil até conseguir a vaga na equipe principal, onde ficou de 1951 a 1957. No total, ele tem 714 jogos pelo Deportivo, como treinador e jogador. Quando se aposentou, depois de passagens pelo Sevilla, Granada e Real Ovideo, retornou ao clube catalão, primeiro como técnico do Fabril e depois no time principal.

O clube lamentou a morte de Iglesias em um comunicado oficial, também veiculado nas redes sociais. Descrito como o "personagem com a maior influência direta no campo de jogo do clube em 116 anos de história", o Deportivo desejou forças para familiares e amigos do ex-treinador.

Veja também

LIBERTADORES Fluminense e Athletico têm mais de 90% de chance de classificação na Libertadores