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luto Morre Brito: velório do campeão do mundo em 1970 será na Ilha do Governador Sepultamento ocorre neste sábado na parte da tarde

A família do ex-zagueiro Brito, tri-campeão com a seleção em 1970, divulgou nesta sexta-feira as informações sobre seu velório. Em respeito ao desejo do defensor, o sepultamento ocorrerá no bairro da Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, no cemitério do Cacuia, no sábado às 15h30.

Brito estava internado desde 14 de maio com um quadro de pneumonia causado por uma bactéria, que evoluiu e acabou piorando seu estado de saúde. Ele deixa os filhos Leonídio e Patrícia, e cinco netos.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo”, escreveu a família.

Nascido na Ilha do Governador, região administrativa da Zona Norte do Rio de Janeiro onde morou por toda a vida, Hércules Brito Ruas, o Brito, formou a defesa da eterna seleção do Tri ao lado do volante Piazza, improvisado como defensor. Juntos, formavam uma dupla que aliava imposição física e saída de bola qualificada.





Eles foram campeões com vitória por 4 a 1 sobre a Itália no mesmo Estádio Azteca, na cidade do México, onde México e África do Sul abriram o Mundial de 2026, na tarde desta quinta.

Aos 30 anos, Brito era um dos jogadores mais experientes do grupo comandado por Zagallo. Time extremamente ofensivo, o Brasil terminou aquele Mundial com sete gols sofridos em seis jogos.

O zagueiro carioca também ficou conhecido por ter sido apontado o atleta com o melhor preparo físico daquele Mundial. Brito também integrou a seleção que disputou a Copa de 1966, na Inglaterra. Foram 60 jogos e oito anos defendendo a seleção brasileira, pela qual conquistou, além do Mundial, a Copa Roca de 1971.

Em clubes, Brito passou por Vasco, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo e Athletico. Corinthians, Botafogo e Vasco foram os que mais defendeu na carreira.

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