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LUTO Morre Chuck Norris: ator enfrentou Bruce Lee em uma das cenas mais icônicas das artes marciais Duelo aconteceu em 'O Voo do Dragão', obra de 1972

A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, reacende a memória de um dos momentos mais emblemáticos do cinema de ação: a luta contra Bruce Lee no clássico “O Voo do Dragão”, lançado em 1972.

Gravada no Coliseu de Roma, a cena final do filme colocou frente a frente dois dos maiores nomes das artes marciais no cinema. No enredo, Norris interpreta o antagonista Colt, derrotado por Lee em um combate que atravessou gerações e se consolidou como uma das sequências mais marcantes do gênero.

Décadas depois, o próprio Norris destacou o peso do momento em sua carreira e a relação com o astro asiático.

— Eu adorei trabalhar com Bruce Lee, foi muito divertido. A cena de luta é considerada a mais clássica de todos os tempos. É muito especial ter participado de algo que tantas pessoas amam — afirmou, em entrevista realizada em 2023.

Faixa-preta em diversas modalidades, Norris também revelou que não havia rivalidade entre os dois fora das telas. Segundo ele, além das gravações, ambos chegaram a treinar juntos em diferentes ocasiões.

Bruce Lee, por sua vez, chegou a afirmar que enfrentá-lo em uma luta real seria simples, comparação que Norris tratou com naturalidade, sempre ressaltando a admiração pelo colega. A parceria entre os dois ajudou a popularizar as artes marciais no cinema ocidental e marcou definitivamente a trajetória de Norris, que anos depois se tornaria um dos principais rostos dos filmes de ação em Hollywood.

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