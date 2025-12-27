Sáb, 27 de Dezembro

Luto

Morre Cida Guimarães, aos 95 anos, bicampeã sul-americana de basquete com o Brasil

Assim como Mortari, a notícia foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), que não entrou em maiores detalhes sobre o quadro clínico da ex-jogadora

Cida deixa quatro filhos, dentre eles, Cadum Guimarães, que defendeu o Brasil entre 1979 e 1992Cida deixa quatro filhos, dentre eles, Cadum Guimarães, que defendeu o Brasil entre 1979 e 1992 - Foto: Reprodução/@basquetebrasil via X

Depois da triste notícia da morte de Cláudio Mortari, o basquete brasileiro tem mais um motivo para ficar de luto. Maria Aparecida Cardoso Guimarães, a Cida Guimarães, morreu neste sábado, aos 95 anos, em São José dos Campos (SP). A causa da morte não foi revelada.

Assim como Mortari, a notícia foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), que não entrou em maiores detalhes sobre o quadro clínico da ex-jogadora. Cida foi pivô e defendeu as cores do Brasil sendo bicampeã sul-americana com a seleção feminina em 1954 e 1959. Ela foi um dos nomes mais importantes para o País na modalidade, abrindo portas para o surgimento de novas gerações.

Cida deixa quatro filhos, dentre eles, Cadum Guimarães, que defendeu a seleção brasileira masculina entre 1979 e 1992. Ele é um dos armadores mais importantes da história do basquete brasileiro, tendo como conquista mais importante os Jogos Pan-Americanos de 1987, quando o Brasil derrotou os EUA por 120 a 115, em Indianápolis, marcando a primeira derrota americana em casa. Cadum jogou ao lado de nomes importantes como Oscar, Marcel e Guerrinha.

"Cida iniciou a caminhada de uma família basqueteira, e é mãe do nosso querido Cadum Guimarães, Eduardo, Ângela e Márcia, além de irmã de Maria Helena Cardoso. Nossas condolências aos amigos e familiares. Cida é um exemplo de garra, talento e amor ao basquete e à vida!", escreveu o perfil oficial da CBB no Instagram.

Também em suas redes sociais, Cadum divulgou informações sobre o sepultamento de Cida, em São José dos Campos. Seu velório tem início às 10 horas (horário de Brasília) deste sábado (27), com o enterro marcado para as 17h30 (horário de Brasília).

