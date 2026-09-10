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LUTO Morre Claudio Carsughi, referência do jornalismo esportivo, aos 93 anos Jornalista tinha mais de 70 anos de carreira e cobriu seis Copas do Mundo; segundo a filha, ele lutava havia 27 dias contra uma infecção respiratória

O jornalista e comentarista Claudio Carsughi morreu, nesta quinta-feira, aos 93 anos. Ele estava internado há 27 dias e faleceu após uma infecção respiratória.



A informação foi divulgada pela filha, Claudia Carsughi, em publicação nas redes sociais. Informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

“Meu pai acabou de partir depois de 27 dias lutando contra uma infecção respiratória. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele”, disse a filha em um vídeo no Instagram.







Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Carsughi mudou-se ainda criança para Florença, onde nasceu sua paixão pela Fiorentina. Chegou ao Brasil com a família em 1946, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e estudou no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Mais tarde, formou-se em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Carsughi começou a trabalhar aos 16 anos como correspondente do jornal italiano “Corriere dello Sport”. Pelo veículo, participou da cobertura da Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil. Também foi correspondente da revista “Calcio e Ciclismo Illustrato”, do jornal “Tuttosport” e do diário “La Stampa”.

No rádio, iniciou em 1957 uma relação de quase seis décadas com a Jovem Pan, então chamada Rádio Panamericana, encerrada em 2015. Teve ainda passagens pelas rádios Bandeirantes e Record. Como comentarista da Pan, viajou para a cobertura de cinco Copas do Mundo consecutivas, em 1970, 1974, 1978, 1982 e 1986.

O futebol dividia espaço em sua carreira com outra grande paixão, o automobilismo. Carsughi foi responsável técnico da revista “Quatro Rodas” entre 1974 e 1990, editor executivo da “Oficina Mecânica” e fundador da “Auto&Técnica”. Acompanhou desde o início o desenvolvimento da indústria automobilística brasileira e tornou-se um dos comentaristas mais respeitados do país sobre Fórmula 1.

Na televisão, trabalhou na ESPN Brasil, onde participou do “Linha de Passe”, e no SporTV, comentando futebol, Fórmula 1 e motociclismo. Em 2015, passou a integrar também as equipes da Rádio Nacional e da TV Brasil.



Conhecido pelos colegas como “Mestre Carsughi”, marcou gerações pelo sotaque italiano, pela serenidade e pela precisão das análises. Ao lamentar sua morte, o comentarista Leonardo Bertozzi definiu-o como “um gigante que dignifica nossa profissão”.







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