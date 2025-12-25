A- A+

Basquete Morre Cláudio Mortari, aos 77 anos, técnico de grande destaque do basquete brasileiro Paulistano, Mortari passou por Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Rio Claro, Mogi, Mackenzie, Flamengo, Campos, Ulbra, Pinheiros, São Paulo e seleção brasileira

O basquete verde e amarelo está de luto. Morreu nesta quinta-feira de Natal o técnico Cláudio Mortari. Considerado um dos maiores treinadores do basquete brasileiro por sua intensidade e visão diferenciada, ele estava com 77 anos. A causa da morte não foi revelada.





A informação foi revelada pela Confederação brasileira de Basquete (CBB). "O basquete brasileiro está em luto. Perdemos nesta quinta, 25 de dezembro, o nosso querido Cláudio Mortari, um dos grandes treinadores da história da modalidade. Aos 77 anos, Mortari nos deixou", informou a entidade.

Paulistano, Mortari passou por Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Rio Claro, Mogi, Mackenzie, Flamengo, Campos, Ulbra, Pinheiros, São Paulo e seleção brasileira.

Um ano antes de dirigir a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, Mortari ergueu o maior troféu de sua brilhante carreira: com o Sírio, foi campeão mundial de clubes de 1979, em São Paulo, em uma final histórica que se tornou a primeira grande conquista internacional de um clube brasileiro.

O comandante foi cinco vezes campeão brasileiro, tem no currículo oito títulos paulistas, um carioca, o tricampeonato Sul-Americano de clubes campeões, além de ser campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul.

"Nosso abraço nos familiares, amigos e fãs. Vai-se o homem, fica sua história e o seu legado. Descanse em paz", completou a CBB em sua nota de homenagem.

O NBB, que organiza o Campeonato Brasileiro, também prestou homenagem ao treinador. "O basquete brasileiro se despede de um dos seus maiores gênios. Cláudio Mortari, referência absoluta dentro e fora das quadras, nos deixou aos 77 anos. Técnico multicampeão, formador de gerações e líder de uma das eras mais vitoriosas do nosso esporte. Obrigado por tudo, Professor!", postou a liga.

"O São Paulo Futebol Clube recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Cláudio Mortari, ex-técnico do Basquete Tricolor, aos 77 anos de idade. Como treinador, Mortari chegou ao São Paulo no final de 2018 e permaneceu até outubro de 2021, conquistando o inédito Campeonato Paulista. O São Paulo FC se solidariza com familiares, amigos e admiradores do esportista", escreveu o São Paulo.

