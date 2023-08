A- A+

Morreu, na última sexta-feira (11), Colher de Pau, cachorro tido como xodó pela torcida do Sport. O animal estava com 14 anos e a notícia da despedida só foi compartilhada neste domingo (13), por meio das redes sociais.

Em solidariedade, o Leão da Ilha fez duas postagens em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

"Recebemos a triste notícia do falecimento de Colher de Pau. Uma prova de que o amor vem de qualquer coração. O mascotinho estará eternamente em nossos corações. Nosso 'aumiguinho' e mascotinho estará sempre conosco. Colher de Pau eterno!", escreveu o clube.

Colher de Pau se tornou popular entre as arquibancadas do estádio da Ilha do Retiro, por sempre estar ao lado do seu tutor Kléberson Luiz.

Na temporada de 2021, inclusive, o cachorro pousou para uma sessão de fotos do clube, durante a apresentação da linha de produtos PET do clube.

Nosso aumiguinho e mascotinho estará sempre conosco. Colher de Pau eterno! pic.twitter.com/aFA10NNvJS — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 13, 2023

Recebemos a triste notícia do falecimento de Colher de Pau. A prova de que amor vem de qualquer coração… e o mascotinho estará eternamente no nosso! ♥️ @ilustreihoje pic.twitter.com/pLhamWVqQl — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 13, 2023

