luto Morre Diógenes Moraes, ícone do judô de Pernambuco e do Brasil, aos 95 anos Admirado por todos no meio do esporte, Diógenes deixou quatro filhos

Morreu, nesse domingo (9), Diógenes Moraes, ícone do judô de Pernambuco e do Brasil. Ele foi um dos pioneiros do esporte no Estado, e participou da fundação da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e da Federação Pernambucana de Judô (FPJ)

Muito admirado no meio do esporte, Diógenes faleceu aos 95 anos e deixou quatro filhos. Por meio de nota de pesar, a CBJ lamentou a morte da referência do pugilismo pernambucano.

"A CBJ presta condolências e se solidariza aos familiares e amigos do Sensei Diógenes neste momento de luto. Que ele possa descansar em paz", desejou a confederação.

Nas redes sociais, um dos netos do judoca, Arthur Moraes, também se despediu do avô. "Serviu à Marinha por 38 anos, como professor de judô e educador, e deixou seu legado para todos dessa arte suave. Ele, lúcido aos 95 anos, me ensinou muito! Imagine o que você pode aprender com uma pessoa que viveu 95 anos, de forma íntegra, deixando um legado sendo bem quisto por todos ao seu redor", afirmou.

O velório está marcado para esta segunda-feira (10), no cemitério de Santo Amaro, Centro do Recife, a partir das 11h. O sepultamento será às 16h.



Nota de pesar

A Liga Pernambucana de Judô, também por meio de nota, lamentou o falecimento de Diógenes Moraes. Confira na íntegra.

É com imenso pesar que a Liga Pernambucana de Judô comunica o falecimento do Shihan Diógenes de Moraes, um dos grandes pioneiros do judô em nosso estado e uma figura de extrema importância no cenário nacional. Sua dedicação inabalável à nossa arte marcial moldou gerações de judocas, fortalecendo o judô pernambucano e brasileiro com seu conhecimento, disciplina e amor pelo esporte.

Shihan Diógenes foi muito mais do que um mestre nos tatames. Ele foi um guia, um exemplo de perseverança e um verdadeiro embaixador do judô, sempre comprometido com a formação de atletas e com a difusão dos valores do nosso esporte. Sua influência ultrapassou fronteiras e continuará viva em cada judoca que aprendeu com seus ensinamentos e em cada dojo onde sua história ecoa.

Hoje, o judô pernambucano e nacional se despede de um grande nome, mas seu legado permanecerá imortal. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a toda comunidade do judô. Que possamos honrar sua memória seguindo seus ensinamentos e mantendo viva a essência do judô.

Descanse em paz, Shihan!

