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Luto Morre Dory Funk Jr., lenda da luta livre e membro do Hall da Fama da WWE, aos 85 anos Ex-campeão mundial da NWA formou gerações de astros, como Kurt Angle, Edge e Christian; Triple H lamentou a perda e destacou seu legado no esporte

Dory Funk Jr., um dos maiores nomes da história da luta livre profissional e integrante do Hall da Fama da WWE, morreu aos 85 anos.

A morte foi lamentada nesta terça-feira pela WWE e pelo diretor de criação da empresa, Triple H, que prestou homenagem ao veterano e ressaltou sua influência sobre gerações de lutadores.

Em comunicado, Triple H afirmou estar entristecido com a notícia e destacou a importância de Funk Jr. para a evolução da modalidade.

— Da Double Cross Ranch ao Hall da Fama da WWE, o estilo de Dory inspirou inúmeros atletas da nossa indústria. Seu estilo duro dentro do ringue só foi superado pelas décadas que dedicou ao treinamento de lutadores. Meus pensamentos, assim como os de todo o Universo WWE, estão com seus familiares neste momento difícil — declarou.

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