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LUTO Morre Edson Nogueira, ex-presidente da FPFS e do Santa Cruz, aos 82 anos A Federação Pernambucana de Futsal confirmou a informação através de nota oficial divulgada

Faleceu nesta sexta-feira (7) o ex-presidente da Federação Pernambucana de Futsal (FPFS) e do Santa Cruz, Edson Domingues Nogueira, um dos dirigentes mais importantes da história da modalidade em Pernambuco. A causa da morte não foi divulgada.

O velório de Edinho será realizado neste sábado (8), a partir das 8h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. O sepultamento está agendado para ocorrer às 10h, no mesmo local.

Edson dedicou grande parte de sua trajetória ao desenvolvimento do futsal pernambucano e teve papel fundamental no fortalecimento da Federação Pernambucana de Futsal, entidade fundada em 1962 e responsável pela organização das principais competições da modalidade no estado.

Presidente do Santa Cruz

O ex-presidente também possui história nos gramados, quando presidiu o Santa Cruz entre 2007 e 2008, após vencer uma histórica eleição. "Neste momento de dor, o clube se solidariza com seus familiares e amigos, desejando força e conforto", publicou o Tricolor em suas redes sociais.

Sua gestão coincidiu com um dos períodos mais difíceis vividos pelo Tricolor do Arruda, marcado por graves dificuldades financeiras e pelos rebaixamentos da Série B para a Série C, em 2007, e pela disputa da Série C em 2008.

Em nota oficial, a Federação Pernambucana de Futsal lamentou profundamente o falecimento do ex-dirigente e destacou seu legado para o esporte, confira a nota na íntegra.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) relembrou a trajetória de Edson e afirmou que o ex-dirigente "teve participação relevante no desenvolvimento das modalidades e deixou um legado marcado pela dedicação e pelo compromisso com o esporte".

Em publicação nas redes sociais, o Náutico também se pronunciou sobre a morte de Edinho, que marcou história no esporte do Estado. "Neste momento de dor, o Clube se solidariza com seus familiares e amigos, desejando força e conforto a todos", postou o Timbu.

Amizades

Mirinda, ex-presidente do Santa Cruz na década de 90, relembrou histórias que teve com o amigo Edinho durante sua trajetória no esporte. Ambos se conheceram em 1968. À época, Mirinda jogava futsal no infantil do Colégio São Bento e também do Náutico, enquanto Edson Nogueira já atuava como preparador físico das equipes juvenil e adulto.

Quando Mirinda assumiu o Executivo do Santa Cruz, em 1993, levou o amigo para trabalhar no Tricolor como gestor de futebol. No primeiro ano, foram campeões pernambucanos. Título que o presidente da época dedicou a Edinho. No ano seguinte, o então dirigente chegou a ser técnico da equipe coral.

"Dediquei o título a ele, devido aos diversos problemas que passamos. Ele foi meu braço direito, meu braço esquerdo, tudo. Sem dúvidas, não teria conquistado aquele título sem ele à frente do departamento de futebol do Santa Cruz", falou Mirinda.

"Tínhamos divergências, claro, até porque era assim no futebol. Mas sempre em prol do objetivo maior. Tenho um carinho muito grande. Quando precisei dele, em 1994, para ser treinador, ele assumiu esse desafio. Não tivemos a felicidade de ser bicampeões, mas aprendi muito e devo muito da minha experiência a ele", prosseguiu.

Presidente do Santa Cruz em três ocasiões, José Neves Filho também era amigo de longa data de Edson Nogueira. Atualmente integrante da Secretaria da Casa Civil do Governo de Pernambuco, o ex-dirigente relembra do jeito "brincalhão" de Edinho.

"Nossa relação começou no salão, na década de 1970, e seguiu de forma próxima até ele assumir o Santa Cruz. Depois, eu estava na presidência da Futebol Brasil Associados (FBA), onde fiquei até 2010, e perdi um pouco de contato. O encontrava às vezes, ele sempre simpático, sorridente e brincalhão. Era um cara alegre, acima de tudo Santa Cruz", declarou.

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