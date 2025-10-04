Futebol
Morre Edu Manga, ex-jogador de Náutico e Sport
Ex-atleta estava internado em Barueri tratando de problemas renais
Faleceu na noite da última sexta-feira (3), aos 58 anos, o ex-jogador Edu Manga. O ex-atleta vestiu as camisas de Sport e Náutico no início dos anos 2000, sendo campeão estadual com o Timbu, em 2002. Ele estava internado em Barueri tratando de problemas renais.
Leia também
• Guarani x Náutico: confira escalações e onde assistir
• Sport tem problema na lateral direita para encarar Cruzeiro; Derik reforça ataque
Além de Náutico e Sport, Edu Manga passou no Brasil por Palmeiras,Corinthians, Guarani, Athletico, Rio Branco-SP, Remo e Figueirense.
Fora do país, ele defendeu América/MEX, Shimizu S-Pulse/JAP, Emelec/EQU, Universidad Católica/CHI, Santa Fé/COL, além de atuar no futebol espanhol por Valladolid e Logroñés
Nas redes sociais, tanto Náutico como Sport postaram mensagens de luto para o ex-jogador.