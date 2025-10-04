S�b, 04 de Outubro

Futebol

Morre Edu Manga, ex-jogador de Náutico e Sport

Ex-atleta estava internado em Barueri tratando de problemas renais

Edu Manga, ex-jogador de Náutico e SportEdu Manga, ex-jogador de Náutico e Sport - Foto: Reprodução/Palmeiras

Faleceu na noite da última sexta-feira (3), aos 58 anos, o ex-jogador Edu Manga. O ex-atleta vestiu as camisas de Sport e Náutico no início dos anos 2000, sendo campeão estadual com o Timbu, em 2002. Ele estava internado em Barueri tratando de problemas renais.

 

Além de Náutico e Sport, Edu Manga passou no Brasil por Palmeiras,Corinthians, Guarani, Athletico, Rio Branco-SP, Remo e Figueirense. 

Fora do país, ele defendeu América/MEX, Shimizu S-Pulse/JAP, Emelec/EQU, Universidad Católica/CHI, Santa Fé/COL, além de atuar no futebol espanhol por Valladolid e Logroñés

Nas redes sociais, tanto Náutico como Sport postaram mensagens de luto para o ex-jogador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

