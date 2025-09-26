A- A+

Luto Morre ex-jogador do Arsenal que estava em coma induzido após sofrer grave lesão cerebral em jogo Billy Vigar defendia o Chichester City quando sofreu 'lesão cerebral significativa'; caso leva Federação Inglesa a revisar segurança em estádios da National League

O atacante Billy Vigar, ex-jogador da base do clube inglês Arsenal, morreu aos 21 anos, nesta quinta-feira, após sofrer uma “lesão cerebral significativa” durante a partida entre Chichester City e Wingate & Finchley, no último sábado. O jogo, válido pela sétima divisão inglesa, foi interrompido diante da gravidade do ocorrido.

Na segunda-feira, o Chichester City havia informado que o jogador estava internado na UTI, em coma induzido. Porém, na manhã de quinta-feira (25), o clube confirmou a morte de Vigar, divulgando também uma nota escrita pela família:

“Após sofrer uma lesão cerebral significativa no último sábado, Billy Vigar foi colocado em coma induzido. Na terça-feira ele precisou de uma cirurgia para aumentar as chances de recuperação. Embora isso tenha ajudado, a lesão foi grave demais e ele faleceu na manhã de quinta-feira (25)", publicou o clube.

O próprio Chichester City publicou uma homenagem: “Descanse em paz, Billy. Para sempre nos corações de todos do Chichester City Football Club”. O clube também adiou o jogo contra o Lewes FC, pela Isthmian League Premier Division.

Carreira promissora interrompida

Natural de Londres, Vigar ingressou nas categorias de base do Arsenal aos 14 anos, passando pelo sub-21, onde disputou quatro partidas. Depois, teve passagens por empréstimo no Derby County e no Eastbourne Borough. Em julho de 2024 deixou o Arsenal, jogou a temporada 2024/25 pelo Hastings United e, em agosto, assinou contrato com o Chichester City.

A morte de Vigar provocou comoção no futebol inglês. O Arsenal declarou estar “devastado com a notícia chocante”. O Hastings United, ex-clube do atacante, afirmou: “Sempre lembraremos com carinho do tempo de Billy no Hastings United. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Billy neste momento”.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, também se manifestou:

“É uma notícia chocante. Imediatamente pensamos na família e em como é difícil passar por isso de uma forma tão inesperada. Esperamos que eles consigam se apoiar mutuamente e compreender o que aconteceu e por quê, e como evitar que esse tipo de coisa aconteça. É uma notícia realmente triste, e todo o nosso apoio vai para a família e seus entes queridos”.

A Federação Inglesa de Futebol (FA), em comunicado oficial, lamentou a morte do jogador:

“Estamos profundamente entristecidos pelo falecimento de Billy Vigar. Nossos pensamentos e mais sinceras condolências estão com sua família, amigos, entes queridos e todos no Chichester City FC, e homenagens serão prestadas a Billy em jogos do Sistema da National League e da Emirates FA Cup neste fim de semana. Embora a saúde e segurança de participantes e torcedores no nível do Sistema da National League sejam de responsabilidade dos clubes e de suas autoridades locais, conduziremos agora uma revisão imediata, em conjunto com ligas, clubes e partes interessadas relevantes do futebol, com foco na segurança de muros e limites em torno dos campos no Sistema da National League. Isso incluirá a análise de formas de ajudar os clubes do Sistema da National League a identificar e implementar medidas adicionais em seus estádios, que considerem capazes de mitigar quaisquer riscos potenciais de segurança”.

Veja também