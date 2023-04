A- A+

Futebol Morre Fernando Pessoa, ex-presidente do Sport Antigo mandatário do Leão estava internado desde o mês passado no Hospital Português

Presidente do Sport nos anos de 2001 e 2002, Fernando Pessoa faleceu nesta terça (25), vítima de falência múltipla de órgãos. Candidato a vice-presidente na chapa de José Valadares, nas eleições presidenciais do Leão em 2021, o também Procurador da Justiça estava internado desde março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em março, o Sport havia publicado uma campanha nas redes sociais e no site oficial do clube pedindo doações de sangue ao ex-presidente do Executivo e do Conselho Deliberativo do Leão, cargo que assumiu em 2019.

Vice-presidente do Sport à época em que Pessoa presidiu o clube, Alfredo Bertini lamentou a morte do amigo. “Mais do que a lembrança prazerosa de ter sido um dos seus vices, quando exerceu a presidência do Sport, Fernando esteve presente em vários momentos da minha vida, bons ou maus. Suas palavras acolhedoras e conselheiras sempre foram fontes de inspiração”, afirmou.



"Fernando deixou seu legado com sabedoria. Uma virtude que me faz lembrar do seu homônimo mais famoso, aquele que foi o maior poeta português. E como 25 de abril é a data que os irmãos portugueses celebram os cravos, que o simbolismo e a beleza dessa singela flor possa ser e ainda transmitir o sentido de tudo de bom que o nosso Fernando proporcionou”, completou.

