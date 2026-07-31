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Luto no Futebol Morre Franco Baresi, lendário zagueiro italiano Emblemático capitão do Milan das décadas de 1980 e 1990 morreu aos 66 anos

O lendário zagueiro italiano Franco Baresi, emblemático capitão do Milan das décadas de 1980 e 1990, com o qual conquistou três títulos da Liga dos Campeões e seis campeonatos da Itália, morreu aos 66 anos, anunciou o clube milanês nesta sexta-feira (31).

"A história completa do Milan está de luto pela morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua integridade ficarão gravados para sempre no DNA do Clube, assim como sua icônica camisa de número 6", escreveu o clube em sua conta na rede social X.

O ex-jogador era vice-presidente honorário do clube desde 2020.

Campeão do mundo com a Itália, embora sem jogar, em 1982, e finalista da Copa do Mundo de 1994, Baresi é considerado um dos melhores zagueiros da história.

O Milan não revelou as causas da morte, mas o ex-jogador havia passado por uma cirurgia em agosto de 2025 para retirar um nódulo pulmonar.

"Queridos tifosi, vai levar um pouco de tempo para recuperar todas as minhas forças", afirmou Baresi na ocasião.

Nascido na Lombardia (norte) em maio de 1960, Franchino "Franco" Baresi entrou para as categorias de base do Milan em 1974 e foi promovido ao time principal em 1978, aos 17 anos e 11 meses.

Ele se tornou titular aos 18 anos e depois capitão aos 22, graças à sua técnica, capacidade de antecipação e de marcação e ao seu caráter de líder, que compensavam um físico considerado franzino por muitos.

Posteriormente, formou ao lado de Paolo Maldini, Mauro Tassotti e Alessandro Costacurta uma defesa temida por todos os atacantes da Europa.

Segundo colocado na premiação Bola de Ouro de 1989, atrás de seu companheiro de equipe holandês Marco van Basten, Baresi se aposentou em 1997, após 719 partidas pelos rossoneri, um recorde superado apenas por Maldini.

Baresi disputou 81 partidas pela seleção da Itália. Após o título mundial como reserva em 1982, ele ficou de fora da equipe que disputou o Mundial do México-1986 devido a um desentendimento com o treinador.

As disputas de pênaltis, nas semifinais da Copa do Mundo da Itália-1990 e depois na final dos Estados Unidos-1994, contra o Brasil, frustraram suas esperanças de um novo título.

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