Morre Gil de Ferran, grande nome do automobilismo brasileiro, aos 56 anos

Morreu nesta sexta-feira, aos 56 anos, Gil de Ferran, lenda do automobilismo brasileiro. Bicampeão da Fórmula Indy (à época com nome de Cart), em 2000 e 2001, e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2003, o ex-piloto foi vítima de uma parada cardíaca.

Os problemas de Gil começaram entre 14h e 15h da Flórida (entre 17h e 18h do horário de Brasília). Gil estava no estado americano guiando um carro no Concours Club, uma pista privada que fica a 25 minutos do centro de Miami. Ele estava acompanhado do filho Luc e do amigo e piloto de GT, Ozz Negri.

Ao todo, o brasileiro acumulou 12 vitórias e 21 poles na Cart/Indy, onde correu por nove temporadas (de 1995 a 2003). O auge da sua carreira foi na reta final, entre 2000 e 2003, quando pilotou pela Penske.

Desde 2018, o brasileiro trabalhava na McLaren, na Fórmula 1. Ele chegou a ser diretor esportivo da escuderia e, em 2023, atuava como consultor.

