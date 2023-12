A- A+

LUTO Morre Jesiel Andrade, lenda do Jiu-Jitsu pernambucano, após sofrer infarto em competição no Recife O Mestre é mais conhecido por seu trabalho como formador de atletas e promotor de eventos do esporte no estado

O mestre de jiu-jitsu, Jesiel Andrade, morreu no último domingo (10), aos 68 anos. O atleta, considerado uma lenda do esporte pernambucano, sofreu um infarto durante sua participação no Desafio dos Mestres, etapa da Copa de Jiu-Jitsu Black Bull, uma das maiores do Nordeste.

Jesiel havia acabado de vencer a sua luta e chegou a receber a medalha de ouro antes de falecer. O torneio ocorreu no ginásio do Círculo Militar do Recife, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

"Homem íntegro, de honra, mestre do jiu jitsu, um dos fundadores da nossa federação, é uma perda imensurável para nosso Jiu Jitsu pernambucano. Que o Espírito Santo de Deus console a todos, familiares, amigos, alunos e admiradores", disse a Federação de Jiu Jitsu do Estado de Pernambuco (FJJPE), por meio de publicação nas redes sociais.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como "morte a esclarecer" pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc). "Um inquérito policial foi instaurado", disse a corporação.

O corpo de Jesiel Andrade foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

Nascido no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife, em 1955, Jesiel era funcionário público aposentado e apaixonado por esportes desde a infância. Ele começou a praticar o esporte ainda aos 11 anos, na Academia Ivan Gomes, onde treinavam os melhores lutadores de vale-tudo do mundo na época.

O seu trabalho conta com algumas lutas, principalmente nos anos 80. Jesiel é mais conhecido no estado pelo seu pioneirismo e por atuar na formação de diversos atletas ao longo dos anos, principalmente na década de 1990. Ele atuou também como árbitro e promotor de eventos esportivos, e realizou, inclusive, o 1º Campeonato Pernambucano de Jiu-Jitsu.

"A minha história é a história do jiu-jitsu pernambucano. Os meus avós, que foram os professores dos meus professores, começaram desde a década de 1930. Eu fiz muito trabalho com jiu-jitsu na década de 1990. Fui provavelmente o maior promotor de eventos de jiu-jitsu e maior formador de atletas, ao lado de Gutenberg Melo, uma lenda. Junto comigo, fizemos as melhores equipes de Pernambuco", revelou Jesiel em participação no Clube da Luta Podcast, em agosto deste ano.

No Recife, ele mantinha a Academia Jesiel Andrade, localizada no bairro da Boa Vista, área central da capital. Um dos seus últimos grandes marcos foi o lançamento do livro "Trajetória do Jiu-Jitsu em Pernambuco", em dezembro de 2022. Na obra, ele conta a história do esporte no estado e um pouco de sua história.



