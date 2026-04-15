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LUTO Morre José Emilio Santamaría, lenda do Real Madrid e ex-técnico da Espanha, aos 96 anos Ex-zagueiro conquistou quatro Copas da Europa e comandou a seleção espanhola na Copa de 1982

O ex-jogador do Real Madrid e ex-treinador da seleção da Espanha José Emilio Santamaría morreu nesta quarta-feira aos 96 anos, informou o clube madrilenho. O Real Madrid lamentou, em comunicado, a morte de "uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial".

Santamaría chegou ao clube em 1957, vindo do Nacional de Montevidéu, e integrou um dos elencos mais emblemáticos da história do time.

"Junto a Di Stéfano, Puskás, Gento ou Kopa, aquele time começou a construir o mito do Real Madrid", afirmou o presidente Florentino Pérez.

"Foi a ponte de união entre a equipe das cinco Copas da Europa e a geração yeyé. Sólido, decidido e com senso tático, também se destacava no jogo aéreo. Um zagueiro de época que comandava a defesa", acrescentou.

Carreira vitoriosa no Real Madrid

Santamaría conquistou com o clube quatro Copas da Europa (1958, 1959, 1960 e 1966), uma Copa Intercontinental (1960), seis Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei.

Naturalizado espanhol, também defendeu a seleção da Espanha em 16 partidas e disputou a Copa do Mundo de 1962, no Chile.

Antes disso, atuou pela seleção uruguaia, com a qual jogou a Copa do Mundo de 1954. No Nacional, clube de origem, conquistou quatro títulos do campeonato uruguaio e disputou 290 partidas.

Treinador da Espanha na Copa de 1982

Após encerrar a carreira como jogador em 1966, iniciou trajetória como treinador nas categorias de base do Real Madrid.

Comandou a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos de 1968 e 1980 e assumiu a equipe principal na Copa do Mundo de 1982, realizada na Espanha.

Também dirigiu o Espanyol entre 1971 e 1978, tornando-se o técnico com mais partidas oficiais na história do clube.

Santamaría se aposentou após o Mundial de 1982, no qual a Espanha foi eliminada na segunda fase.

"Santamaría sempre será lembrado como um dos grandes símbolos do nosso clube", concluiu Florentino Pérez.

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