Morre José Maria Marin, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, aos 93 anos

Morreu neste fim de semana, aos 93 anos, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Marin estava com a saúde fragilizada há algum tempo, e no fim de 2023 sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e precisou ser internado em um hospital de São Paulo. Desde então, seu quadro era considerado delicado, e ele vinha recebendo cuidados médicos contínuos.

Figura polêmica do futebol brasileiro, Marin comandou a CBF entre 2012 e 2014, período marcado por investigações de corrupção que culminaram em sua prisão, em 2015, no escândalo conhecido como Fifagate. Ele foi preso pelo FBI na Suíça junto com outros dirigentes da Fifa sob a acusação de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Após sete meses detido em Zurique, foi transferido para os Estados Unidos, onde cumpriu parte da pena, antes de ser autorizado a retornar ao Brasil, onde permaneceu em prisão domiciliar. Em 2020 foi posto em liberdade devido as suas condições de saúde.

Além da trajetória no futebol, Marin teve carreira política: foi deputado estadual, vice-governador e, por alguns meses, governador de São Paulo nos anos 1980. Em 82, ele também assumiu a presidência da Federação Paulista de Futebol.

