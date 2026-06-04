Morre José Sanfilippo, ex-atacante da Argentina e maior artilheiro da história do San Lorenzo
Ídolo do futebol argentino marcou 205 gols pelo clube de Boedo, disputou duas Copas do Mundo e conquistou a Copa América de 1957
José Francisco Sanfilippo, maior artilheiro da história do San Lorenzo de Almagro e um dos grandes centroavantes do futebol argentino nas décadas de 1950 e 1960, morreu nesta quinta-feira em Buenos Aires aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo clube azul-grená.
Conhecido como "Nene" Sanfilippo, o ex-jogador ficou marcado pela obsessão pelos gols, pelo forte poder de finalização e pela habilidade com as duas pernas. Ao longo da carreira, tornou-se um dos maiores ídolos da história do San Lorenzo e também deixou sua marca na seleção argentina.
"Uma lenda inesquecível do San Lorenzo e do futebol argentino que, para sempre, descansará em nossos corações. Obrigado por tudo, Nene", escreveu o clube nas redes sociais.
Sanfilippo passou pelas categorias de base do San Lorenzo e estreou no time principal em 15 de novembro de 1953, aos 18 anos.
Apenas uma semana depois, marcou dois gols em uma goleada sobre o Banfield, iniciando uma trajetória que o transformaria no maior goleador da história do clube.
Segundo dados oficiais, ele marcou 205 gols em 263 partidas pelo San Lorenzo, distribuídos em duas passagens pela equipe.
Leia também
• Ex-jogador Mancuso revela história de Romário no Flamengo: 'Dormia fora e depois fazia três gols'
• Jogador "abandona" clube em meio à luta contra o rebaixamento na França para se juntar à Tunísia
• Recordista de assistências, Bruno Fernandes é eleito melhor jogador da Premier League
Ídolo do San Lorenzo e finalista da Libertadores pelo Boca
Com a camisa azul-grená, Sanfilippo conquistou o Campeonato Argentino de 1959 e integrou a equipe campeã do Nacional e do Metropolitano de 1972.
Seu talento também o levou ao Boca Juniors, onde chegou à final da Copa Libertadores de 1963. Na decisão, o time argentino acabou derrotado pelo Santos de Pelé.
Além de San Lorenzo e Boca, o atacante atuou por Nacional, do Uruguai, Banfield, da Argentina, e pelos brasileiros Bangu e Bahia.
Ao longo da carreira profissional, marcou 344 gols em 484 partidas.
Artilheiro também brilhou pela seleção argentina
As atuações pelo San Lorenzo abriram espaço para Sanfilippo na seleção argentina. Segundo o portal Transfermarkt, ele marcou 18 gols em 21 jogos pela Albiceleste.
Com a equipe nacional, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1955 e venceu a Copa América de 1957.
Também disputou as Copas do Mundo de 1958, na Suécia, e de 1962, no Chile.
Após encerrar a carreira, permaneceu ligado ao futebol e tornou-se figura frequente nos meios de comunicação argentinos. Conhecido pelas opiniões contundentes e pelo estilo provocador, costumava exaltar seus números e afirmava ter sido um atacante "perfeito".