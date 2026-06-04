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FUTEBOL Morre José Sanfilippo, ex-atacante da Argentina e maior artilheiro da história do San Lorenzo Ídolo do futebol argentino marcou 205 gols pelo clube de Boedo, disputou duas Copas do Mundo e conquistou a Copa América de 1957

José Francisco Sanfilippo, maior artilheiro da história do San Lorenzo de Almagro e um dos grandes centroavantes do futebol argentino nas décadas de 1950 e 1960, morreu nesta quinta-feira em Buenos Aires aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo clube azul-grená.

Conhecido como "Nene" Sanfilippo, o ex-jogador ficou marcado pela obsessão pelos gols, pelo forte poder de finalização e pela habilidade com as duas pernas. Ao longo da carreira, tornou-se um dos maiores ídolos da história do San Lorenzo e também deixou sua marca na seleção argentina.

"Uma lenda inesquecível do San Lorenzo e do futebol argentino que, para sempre, descansará em nossos corações. Obrigado por tudo, Nene", escreveu o clube nas redes sociais.

Sanfilippo passou pelas categorias de base do San Lorenzo e estreou no time principal em 15 de novembro de 1953, aos 18 anos.

Apenas uma semana depois, marcou dois gols em uma goleada sobre o Banfield, iniciando uma trajetória que o transformaria no maior goleador da história do clube.

Segundo dados oficiais, ele marcou 205 gols em 263 partidas pelo San Lorenzo, distribuídos em duas passagens pela equipe.





Ídolo do San Lorenzo e finalista da Libertadores pelo Boca

Com a camisa azul-grená, Sanfilippo conquistou o Campeonato Argentino de 1959 e integrou a equipe campeã do Nacional e do Metropolitano de 1972.

Seu talento também o levou ao Boca Juniors, onde chegou à final da Copa Libertadores de 1963. Na decisão, o time argentino acabou derrotado pelo Santos de Pelé.

Além de San Lorenzo e Boca, o atacante atuou por Nacional, do Uruguai, Banfield, da Argentina, e pelos brasileiros Bangu e Bahia.

Ao longo da carreira profissional, marcou 344 gols em 484 partidas.

Artilheiro também brilhou pela seleção argentina

As atuações pelo San Lorenzo abriram espaço para Sanfilippo na seleção argentina. Segundo o portal Transfermarkt, ele marcou 18 gols em 21 jogos pela Albiceleste.

Com a equipe nacional, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1955 e venceu a Copa América de 1957.

Também disputou as Copas do Mundo de 1958, na Suécia, e de 1962, no Chile.

Após encerrar a carreira, permaneceu ligado ao futebol e tornou-se figura frequente nos meios de comunicação argentinos. Conhecido pelas opiniões contundentes e pelo estilo provocador, costumava exaltar seus números e afirmava ter sido um atacante "perfeito".

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