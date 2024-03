Morre Kátia Marques, irmã da medalhista olímpica Yane Marques

A- A+

Morreu, na manhã deste sábado (30), em Bezerros, no Agreste, Kátia Marques, conhecida por Kaká, de 44 anos. Ela estava na casa da irmã Yane Marques quando passou mal, foi socorrida, mas já chegou sem vida na unidade de saúde.

Kaká era irmã de Yane Marques e filha do radialista Wanderley Galdino e de Gorete Marques. Em seu perfil do Instagram, Yane lamentou a perda.



"É sério, minha irmã? É mais uma brincadeira sua, neh tia Kaká? Agora os nossos corações vão viver agoniados pq nossa calmaria se foi, e foi rápido demais. Você fará falta todos os dias. Maya já sabe que agora vc é uma estrelinha. Por favor, fala com a gente, tá? Estaremos daqui te procurando todo dia no céu", escreveu a atleta.

O Afogados da Ingazeira FC emitiu nota de pesar para lamentar pelo falecimento de Kátia Fonseca. "Kátia, era filha do radialista Wanderlei Galdino e irmã da medalhista olímpica Yane Marques. Neste momento de dor e sofrimento, pedimos à Deus que conforte o coração dos familiares e amigos. Atenciosamente, Ascom AIFC".

