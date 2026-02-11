A- A+

luto Morre King Leatherbury, um dos treinadores de cavalos mais vitoriosos da história dos EUA Treinador histórico de Maryland ficou conhecido como o "Rei dos Reivindicadores" e entrou para o Hall da Fama em 2015

King Leatherbury, um dos treinadores mais vitoriosos e influentes da história das corridas de cavalos nos Estados Unidos, morreu aos 92 anos, nesta terça-feira (10). A informação foi confirmada pelo Maryland Jockey Club, que recebeu a notícia de seu filho, Taylor Leatherbury. Ele faleceu em casa, e a causa da morte não foi divulgada.

Conhecido como o “Rei dos Reivindicadores”, Leatherbury construiu a reputação de transformar cavalos de baixo custo em vencedores consistentes. Ao longo de uma carreira iniciada no fim dos anos 1950, acumulou 6.508 vitórias e prêmios que somam US$ 64.693.537, segundo dados da Equibase. Ele se aposentou em 2023 como o terceiro treinador da história a superar a marca de 6.000 triunfos, atrás apenas de Dale Baird e Jack Van Berg.

Os “Quatro Grandes” de Maryland

Natural de Maryland, Leatherbury foi uma figura central no domínio regional das corridas nas décadas de 1960 e 1970. Ao lado de Bud Delp, Richard Dutrow Sr. e John Tammaro Jr., integrou o grupo conhecido como os “Big Four”, responsáveis por modernizar os métodos de treinamento de puro-sangue, com foco em velocidade e resistência. “Era divertido competir com eles, e isso nos tornou treinadores melhores”, afirmou ao Laurel Park em 2013.





Ao longo da carreira, conquistou 52 títulos de treinador em Maryland — divididos igualmente entre Pimlico e Laurel Park — e outros quatro em Delaware Park. Liderou o ranking nacional de vitórias em 1977 e 1978 e venceu mais de 300 corridas por ano entre 1975 e 1978. Em 2015, foi eleito para o Hall da Fama do Museu Nacional de Corridas em sua primeira indicação.

Leatherbury também teve presença nos principais palcos do turfe. Inscreveu o cavalo I Am the Game no Kentucky Derby de 1985, com um 13º lugar, e levou quatro animais ao Preakness Stakes, incluindo o quarto lugar do mesmo cavalo naquele ano. Seu maior destaque foi Ben’s Cat, criado, possuído e treinado por ele, que somou 32 vitórias — 26 em provas de stakes — e mais de US$ 2,6 milhões em prêmios entre 2010 e 2017.

Formado em administração de empresas pela Universidade de Maryland, Leatherbury foi pioneiro no uso estratégico do “reclaiming”, sistema de compra de cavalos por preço fixo com base em análise detalhada de desempenho. “Foi quando as pessoas começaram a administrar cavalos de forma profissional”, disse ao The Washington Post em 2005. Ele deixa a esposa Linda, com quem foi casado por 62 anos, e os filhos gêmeos Taylor e Todd.

Veja também