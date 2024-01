Morre Laerte Marquezini, ex-árbitro do futebol pernambucano, aos 78 anos

A- A+

Morreu, na última terça-feira (9), o ex-árbitro da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) Laerte Marquezini, aos 78 anos. Até o momento de publicação desta matéria, não foi informada a causa da morte ou data e hora do sepultamento. Ele deixou cinco filhos, além da companheira.

Paulista de nascimento, Larte integrou o quadro de árbitros da FPF por duas décadas. Inicialmente, fez curso na Federação Paulista de Futebol, no começo da década de 1970. Em 1976, se transferiu de São Paulo para Pernambuco. Seus primeiros trabalhos foram nas divisões Amadoras e, posteriormente, foi promovido para as categorias profissionais.

A partir do seu trabalho, conseguiu fazer parte do Quadro Nacional de arbitragem, onde obteve maior reconhecimento e chegou a apitar jogos em todos os pais. Dentre suas principais atuações, estão as finais do Campeonato Pernambucano os anos 1982 e 1983, conquistados por Sport e Santa Cruz, respectivamente. Marquezini passou 20 anos na FPF e encerrou sua carreira no final da década de 1990.

Por meio de nota oficial, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, lamentou a morte do ex-árbitro. "Laerte foi um árbitro histórico no cenário pernambucano e nacional. Um exímio profissional, educado, gentil e adorado pelas pessoas próximas. Sinto muito pelo ocorrido, espero que sua família se recupere neste momento", disse.

