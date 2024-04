A- A+

luto Morre Marcos Rivas, jogador mexicano que atuou em todas as 11 posições do futebol Foi da seleção mexicana entre 1970 e 1973, convocado para a Copa do Mundo do México em 1970 como meio-campista

O ex-jogador internacional mexicano Marcos Rivas, famoso por ter jogado em todas as onze posições do futebol profissional, morreu neste sábado, aos 76 anos, devido a complicações após uma intervenção cirúrgica.

"Nosso querido Marcos Rivas Barrales, o 'Mugrosito', deixou uma marca indelével em nosso clube... hoje deixa este plano para se tornar uma lenda", expressou o clube mexicano Atlante, neste sábado em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O ex-jogador faleceu na sexta-feira à noite após passar por uma cirurgia para uma hérnia inguinal, no estado de Durango (norte do México), onde residia.

Nascido na Cidade do México em 25 de novembro de 1947, Marcos Rivas estreou na primeira divisão mexicana em 1968 como lateral direito pelo Atlante, equipe pela qual foi ídolo e jogou até 1974.

Ele também jogou pelo América, Universidad de Guadalajara e León. Foi da seleção mexicana entre 1970 e 1973, e convocado para a Copa do Mundo do México em 1970 como meio-campista.

Com o tempo, devido à sua versatilidade e várias circunstâncias como lesões, o 'Mugrosito' Rivas foi escalado por seus treinadores em todas as posições do campo, usando diferentes números em sua carreira.

Em 25 de março de 1973, o Atlante visitou o Pumas. Durante o jogo, o goleiro titular dos 'Potros' foi expulso. Rivas se encarregou de cobrir o gol - a posição que faltava - e em sua primeira intervenção, defendeu um pênalti naquele domingo no estádio Olímpico Universitário da Cidade do México.

