Futebol Morre Milton Bivar, ex-presidente do Sport na campanha do título da Copa do Brasil de 2008 Ex-presidente do Leão em três mandatos, empresário faleceu em decorrência de um câncer no pâncreas

O Sport comunicou nesta sexta-feira (14) a morte do ex-presidente do clube, Milton Bivar. Engenheiro civil e empresário, ele comandou o Leão na campanha do título da Copa do Brasil de 2008. O ex-dirigente de 74 anos faleceu em decorrência de um câncer no pâncreas.









“É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de Milton Bivar. Um dos maiores dirigentes do Leão, que carregou as cores rubro-negras com muita honra, determinação e dedicação. Ele sempre será lembrado por suas conquistas, sua paixão e fervor. Obrigado, Milton!”, publicou o Sport nas redes sociais.



Milton também presidiu o Sport entre 2019 e 2021, foi vice-presidente em 2006 e 2013, além de presidente do Conselho Deliberativo no biênio 2009-2010.



“A biografia de Milton se mistura com a do Sport ainda jovem, por conta do pai, de mesmo nome, presidente do clube nos anos 50. Desde cedo na Ilha do Retiro, ingressou na vida do Leão para não sair mais. E fazer história, com diversos títulos, dentre eles o da Copa do Brasil. Na galeria de troféus, portanto, destacam-se a Copa do Brasil de 2008, três acessos e os pernambucanos de 2006, 2007, 2008 e 2019. Milton Bivar deixa um enorme legado – de títulos a resistência. Entristecido com a notícia, o Sport Club do Recife e todos que fazem o Clube solidarizam-se e desejam forças aos amigos e familiares de Milton Bivar neste momento difícil e de tanta dor”, completou.

Em nota, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) também manifestou pesar pela morte de Milton Bivar.



“Por sua relevância histórica e pelos serviços prestados ao futebol pernambucano, a FPF decreta luto oficial por três dias. Durante este período, as bandeiras permanecerão hasteadas a meio-mastro em homenagem ao ex-dirigente. A Federação Pernambucana de Futebol presta solidariedade aos familiares, amigos, torcedores e a toda comunidade esportiva, reconhecendo o legado de um líder que marcou para sempre a história do nosso futebol”, postou.

