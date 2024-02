Morre nesta sexta-feira (23) Wilson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1 e fundador da Copersucar

A- A+

Morreu na manhã desta sexta-feira (22), aos 80 anos, Wilson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1. Wilson estava internado em São Paulo desde o Natal do ano passado, após ter tido uma parada cardíaca por ter se engasgado com um pedaço de carne.

Wilson Fittipaldi era irmão do também ex-piloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Ao todo, o ex-piloto participou de 38 Gps, durante as temporadas de 1972, 1973 e 1975.

Nos dois primeiros anos no automobilismo, Wilson pilotou pela Brabham. No último ano de carreira, ele fundou, juntamente com Emerson, e correu pela Copersucar-Fittipaldi, primeira e única equipe brasileira da Fórmula 1.

O ex-piloto já vinha com saúde debilitada já há um tempo. Em 2012, Wilson foi diagnosticado com Parkinson. Nos últimos anos, ele também passou por procedimentos cirúrgicos, incluindo uma operação de emergência por ter sofrido uma hemorragia cerebral após um acidente doméstico.

Veja também

FUTEBOL SDS-PE se reúne com representantes da FPF e clubes pernambucanos para discutir violência no futebol