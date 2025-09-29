Seg, 29 de Setembro

luto

Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos, em São Paulo

Velório do ex-apresentador do SportsCenter, da ESPN, acontecerá nesta segunda-feira

Morre o apresentador Paulo Soares, o Amigão Morre o apresentador Paulo Soares, o Amigão  - Foto: Divulgação

Faleceu, nesta segunda-feira, o jornalista e apresentador Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, em São Paulo. Ele havia completado 63 anos no último dia 13 de setembro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O velório de Paulo Soares, segundo publicação nas redes sociais, acontecerá a partir das 13h às 17h, nesta segunda-feira, no Funeral Home, situado na cidade de São Paulo, na Rua São Carlos do Pinhal, 376.

 

Paulo Soares era companheiro de bancada de Antero Greco, que faleceu em maio do ano passado após um tumor cerebal, na ESPN. Os dois apresentavam o programa SportsCenter, criado em 2000, durante a cobertura das Olimpíadas de Sydney, e que está no ar até hoje.

Velório do jornalista Paulo Soares


Antes da televisão, Amigão construiu sua carreira no rádio, passando por emissoras como Record, Globo e Bandeirantes. Na televisão, ele atuou na Gazeta, Record, Cultura e, desde os anos 1990, na ESPN Brasil, onde se tornou referência para os fãs de esporte.

