Morre o narrador esportivo Silvio Luiz, aos 89 anos

O jornalismo esportivo perdeu mais uma grande figura nesta quinta-feira (16). O narrador Silvio Luiz morreu aos 89 anos. Ele estava internado tratando uma complicação nos rins, na sequência de um derrame.

O narrador sofreu o derrame durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, pela Record, no mês passado, mas chegou a se recuperar e receber alta de forma rápida. O quadro piorou na semana passada, e ele foi encaminhado para a UTI, após apresentar problemas "físicos".

Ele estava intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e precisou ser induzido ao coma pelos médicos diante das complicações nos rins. Silvio Luiz não poderia fazer hemodiálise, devido à fragilidade decorrente da idade avançada.

Um dos narradores mais famosos do Brasil, ele fez sucesso com bordões clássicos como "olho no lanceeeee", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

A morte de Silvio Luiz é a terceira no mundo esportivo desde a quarta-feira. No fim da noite de ontem, o jornalista esportivo Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, morreu, aos 87 anos de idade. Ele foi um dos maiores comunicadores da História da radiodifusão brasileira, com passagem pelas Rádios Globo e Nacional, tendo trabalhado por último como comentarista e apresentador na Tupi. Estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado.

Nesta quinta-feira, pela manhã, também foi confirmada a morte do jornalista Antero Greco. Ele foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então fazia tratamento para a doença. Nos últimos dias, ele permaneceu internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, na capital paulista.

O velório de Antero Greco, segundo publicação nas redes sociais, acontecerá a partir do meio-dia, nesta quinta-feira, no Cemitério Redentor, seguido pelo enterro às 16 horas, na Avenida Dr. Arnaldo, 1105, em Sumaré, São Paulo.

Problemas de saúde

Esta havia sido a segunda internação recente de Silvio Luiz, que chegou a ser hospitalizado logo após o derrame na final do Estadual. Sua recuperação havia sido rápida, tendo recebido alta pouco tempo depois. O quadro piorou na semana passada, e ele foi encaminhado para a UTI, após apresentar problemas "físicos".

Na ocasião, o narrador deixou a transmissão logo após o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da emissora.

