Morre pai de Lionel Messi aos 68 anos na Argentina

A- A+

Jorge Messi, pai de Lionel Andrés Messi, morreu na noite da última sexta-feira, em uma clínica na cidade de Rosário, Argentina. O empresário do jogador da seleção argentina tinha 68 anos e lutava contra uma longa doença. As informações são do Infobae.

A família do atleta já havia emitido um comunicado sobre o estado de saúde de Jorge Messi durante a Copa do Mundo, no dia 16 de junho. Na ocasião, ele apresentava "uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual".



O anúncio veio logo após a estreia da Argentina no Mundial, quando Messi fez três gols contra a Argélia. No apito final, o camisa 10 chorou, mas indicou que as lágrimas não tinham relação com futebol. Posteriormente, soube-se que a emoção do atacante foi em relação ao momento delicado que seu pai enfrenta. Quase dois meses depois, porém, Jorge Messi não resistiu.

Jorge Horacio Messi é uma das pessoas mais próximas do camisa 10. Além de pai, ele atua há anos como agente e gestor de negócios do jogador, acompanhando de perto a carreira esportiva e o império comercial construído pelo argentino fora dos gramados.





A relação entre pai e filho foi determinante desde o início da carreira de Messi. Em entrevista ao portal “Soho.com”, em 2012, Jorge contou detalhes da infância do craque, da ida para a Espanha e dos primeiros anos no Barcelona. Ele afirmou que a família chegou a cogitar voltar à Argentina por problemas de documentação, mas que a decisão de permanecer na Espanha partiu do próprio jogador.

— Não, nunca faltou dinheiro. Pelo contrário. Desde o início foi nos dado o tratamento. Estivemos perto de voltar à Argentina por outros problemas, pela falta de documentação. Ele não pode jogar por um tempo por causa dessa documentação, o que o deixou muito triste. Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha — contou Jorge.

Veja também