Morre pai de Lionel Messi aos 68 anos na Argentina
Empresário do jogador da seleção argentina lutava contra uma longa doença
Jorge Messi, pai de Lionel Andrés Messi, morreu na noite da última sexta-feira, em uma clínica na cidade de Rosário, Argentina. O empresário do jogador da seleção argentina tinha 68 anos e lutava contra uma longa doença. As informações são do Infobae.
A família do atleta já havia emitido um comunicado sobre o estado de saúde de Jorge Messi durante a Copa do Mundo, no dia 16 de junho. Na ocasião, ele apresentava "uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual".
O anúncio veio logo após a estreia da Argentina no Mundial, quando Messi fez três gols contra a Argélia. No apito final, o camisa 10 chorou, mas indicou que as lágrimas não tinham relação com futebol. Posteriormente, soube-se que a emoção do atacante foi em relação ao momento delicado que seu pai enfrenta. Quase dois meses depois, porém, Jorge Messi não resistiu.
Jorge Horacio Messi é uma das pessoas mais próximas do camisa 10. Além de pai, ele atua há anos como agente e gestor de negócios do jogador, acompanhando de perto a carreira esportiva e o império comercial construído pelo argentino fora dos gramados.
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A relação entre pai e filho foi determinante desde o início da carreira de Messi. Em entrevista ao portal “Soho.com”, em 2012, Jorge contou detalhes da infância do craque, da ida para a Espanha e dos primeiros anos no Barcelona. Ele afirmou que a família chegou a cogitar voltar à Argentina por problemas de documentação, mas que a decisão de permanecer na Espanha partiu do próprio jogador.
— Não, nunca faltou dinheiro. Pelo contrário. Desde o início foi nos dado o tratamento. Estivemos perto de voltar à Argentina por outros problemas, pela falta de documentação. Ele não pode jogar por um tempo por causa dessa documentação, o que o deixou muito triste. Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha — contou Jorge.