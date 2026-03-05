A- A+

Luto Morre Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Bahia e do Ceará, aos 53 anos Ex-atacante tratava problema crônico nos rins e sofreu uma parada cardiorrespiratória

Morreu, nesta quinta-feira (5), o ex-jogador Reinaldo Aleluia, que fez história no Bahia e no Ceará nos anos 90 e 2000. Ele tinha 53 anos e tratava um problema crônico nos rins.



Formado nas categorias de base do Bahia, o ex-atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira (3) e morreu na madrugada desta quinta.

"Com grande pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento de Reinaldo Aleluia, ex-atacante formado no clube em 1992 e que retornou ao Bahia em 2008. Nascido em Salvador, participou do grupo campeão baiano de 94 no famoso gol de Raudinei. Estava com 53 anos. Nossa solidariedade a familiares e amigos", diz o texto.





O presidente da Federação Baiana de Futebol determinou que seja obedecido um minuto de silêncio em homenagem póstuma durante a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória deste sábado (7).



O Ceará também se solidarizou com amigos e familiares de Reinaldo Aleluia e decretou luto oficial de três dias em memória do ex-jogador.

"O Clube se solidariza com amigos e familiares de Aleluia, desejando força e conforto neste momento de dor. As informações sobre o velório e o sepultamento do ex-atleta serão divulgadas em breve pela família. Aleluia seguirá vivo na história do Mais Querido como um atleta que marcou uma geração de alvinegros", afirmou.

Pelo clube cearense, Aleluia disputou 97 partidas e marcou 20 gols, participando de conquistas como o título do Campeonato Cearense de 2006.

Após deixar os gramados, seguiu contribuindo com o clube, sendo membro atuante do Consulado Alvinegro de Salvador.

Em homenagem póstuma, o Vozão solicitará à Federação Cearense de Futebol (FCF) um minuto de silêncio no Clássico-Rei contra o Fortaleza deste domingo (8), na Arena Castelão.

"Será sempre lembrado pelo comprometimento, pela garra e pela entrega ao Vozão, especialmente em momentos desafiadores. O Time do Povo, neste momento de dor, solidariza-se com familiares, amigos e todos que compartilham dessa perda", disse o Ceará.





