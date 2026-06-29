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LUTO

Morre Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade

Informação foi divulgada pela irmã da atleta, Elisama, em suas redes sociais

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Ricardo Andrade faleceu aos 56 anosRicardo Andrade faleceu aos 56 anos - Foto: Reprodução / Band TV

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O último domingo (28) ficou marcado pelo luto na família da maior medalhista olímpica do país. Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, faleceu aos 56 anos. A informação foi divulgada pela irmã da atleta, Elisama, em uma publicação nas redes sociais.

"Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai", escreveu.

Story de Elisama Andrade, irmã de RebecaStory de Elisama Andrade, irmã de Rebeca. Foto: Reprodução / Redes Sociais


Até o momento, a causa da morte de Ricardo não foi divulgada. A assessoria da atleta confirmou o falecimento à revista Quem, alertando que a campeã olímpica preferiu enfrentar o momento de luto com discrição, sem pronunciamentos públicos.

Mesmo não tendo convivido com pai de forma próxima durante a sua trajetória do esporte, quando a criação da atleta ficou sob responsabilidade da mãe, Dona Rosa, Rebeca sempre demonstrou carinho pelo pai.

Em entrevista para o programa "Faustão na Band", em 2024, a atleta fez questão de ressaltar a importância de Ricardo em sua vida:

"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", declarou.

Ainda durante o programa, Ricardo não poupou elogios para a filha, demonstrando orgulho pela trajetória da atleta no esporte:

"O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um", afirmou.

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