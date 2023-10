Morre Ricardo Valois, ex-presidente do Náutico

A- A+

Ex-presidente do Náutico entre os anos de 2004 a 2007, Ricardo Valois, de 66 anos, faleceu nesta quinta (12). A informação foi publicada no perfil oficial do Timbu nas redes sociais. O ex-dirigente foi campeão pernambucano há 19 anos e, em 2006, esteve à frente do Alvirrubro na campanha que culminou no acesso à Série A.



“Hoje nos despedimos do ex-presidente alvirrubro Ricardo Valois. Nossos mais sinceros agradecimentos pelo empenho e dedicação à frente do nosso clube, coroado com o acesso à Série A em 2006 e o título estadual em 2004. Aos familiares e amigos, os nossos sentimentos. Em sinal de respeito, decretamos luto oficial por sete dias”, publicou o Náutico.

