Luto Morre Roscoe, cachorro do piloto de F-1 Lewis Hamiton: "Um verdadeiro amigo" Heptacampeão mundial anunciou a morte do buldogue inglês por meio de um emocionante texto publicado em seu perfil no Instagram

O piloto britânico Lewis Hamilton anunciou, na manhã desta segunda-feira (29), a morte do seu cachorro Roscoe, que estava em coma após ter sofrido uma parada cardíaca durante internação contra uma pneumonia.



Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o ferrarista já havia anunciado o frágil estado de saúde do buldogue inglês na última semana.

Por meio de publicação em seu perfil no Instagram, Hamilton se despediu do cachorro, que faleceu na noite desse domingo (28) e era tido como “um verdadeiro amigo” para o piloto.

“Depois de quatro dias em suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o último instante”, iniciou.

Adotado em 2013, Roscoe ficou conhecido pelos fãs da modalidade por acompanhar Lewis Hamilton em algumas corridas. Além disso, acumulava mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram.

“Sinto-me muito grato e honrado por ter compartilhado minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um verdadeiro amigo. Trazer Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que já tomei, e sempre vou valorizar as memórias que criamos juntos.”

Hamilton também era dono de uma buldogue chamada Coco, que morreu em 2020 após sofrer uma parada cardíaca.

Segundo o relato, ele “nunca havia passado pela experiência de ter que colocar um cachorro para dormir, sugerindo que teria precisado desligar os aparelhos de Roscoe”.

“Embora eu já tivesse perdido a Coco, nunca havia passado pela experiência de ter que colocar um cachorro para dormir, embora saiba que minha mãe e muitos amigos próximos já passaram por isso. É uma das experiências mais dolorosas, e sinto uma conexão profunda com todos que viveram a perda de um animal de estimação amado. Apesar de ter sido tão difícil, tê-lo foi uma das partes mais belas da vida - amar tão profundamente e ser amado de volta.”

O piloto também agradeceu o suporte e o carinho das pessoas durante este momento difícil e mencionou que o cão morreu em seus braços.

“Obrigado a todos pelo amor e apoio que vocês demonstraram ao Roscoe ao longo dos anos. Foi muito especial testemunhar e sentir isso. Ele faleceu no domingo à noite, 28 de setembro, em meus braços”, completou.



A Ferrari, atual escuderia de Hamilton, lamentou a morte do buldogue e disse que o cão trouxe alegria para os entusiastas de Fórmula 1.



“O amado Roscoe de Lewis Hamilton trouxe sorrisos ao paddock e aqueceu os corações dos fãs em todo o mundo. Nossos pensamentos estão com Lewis neste momento difícil. Descanse em paz, Roscoe, de filhote de paddock a ícone do Dogue, obrigado pelas pegadas que você deixou em todos os nossos corações”, afirmou.

Equipe defendida pelo piloto entre os anos de 2013 e 2024, a Mercedes também publicou uma mensagem de consolo nas redes sociais.

“Nossos pensamentos estão com você, Lewis. Roscoe trouxe muita felicidade para aqueles que o conheceram e sempre será parte da nossa família.”

Em outra publicação, Hamilton publicou um vídeo acompanhado de Roscoe com a legenda “Roscoe para sempre”.





