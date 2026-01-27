Morre Tato, ídolo do Fluminense e campeão brasileiro em 1984

A- A+

Um dos destaques do Fluminense no período em que o clube carioca conquistou o tricampeonato estadual e o título nacional nos anos 80, Tato morreu nesta terça-feira (27), aos 64 anos. A causa da morte não foi informada.

Integrante de um time que tinha Washington, Assis, Romerito, Ricardo Gomes e Branco, ele fez história no clube atuando pela ponta-esquerda. Em suas redes sociais, o clube das Laranjeiras emitiu um comunicado lamentando a perda e prestou solidariedade aos familiares do atleta e amigos.



"É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte do ídolo Tato, campeão brasileiro em 1984 e tricampeão carioca em 1983, 1984 e 1985. Toda a nossa força e solidariedade aos amigos, familiares e e a todos os torcedores e admiradores do nosso ídolo", diz parte do texto.

Em seu auge pelo Fluminense, Tato chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Em sua passagem pelo futebol carioca, ele fez sucesso pelo lado esquerdo junto com o lateral Branco.



Na nota, a diretoria do clube carioca exaltou a sua trajetória: "Carlos Alberto Araújo Prestes chegou ao Fluminense em 1983, aos 22 anos e rapidamente identificou-se com as três cores".



Além do tricampeonato carioca e do Nacional, ele conquistou também o Torneio e Seul, o Torneio de Paris e a Copa Kirin. Ao todo, ele disputou 236 jogos e marcou 17 gols.

